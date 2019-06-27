包容，为世界经济夯实共赢基础（从杭州峰会走来）

“我们的目标是让增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民特别是发展中国家人民的日子都一天天好起来！”在2016年二十国集团工商峰会开幕式上，习近平主席发出建设包容型世界经济、夯实共赢基础的“中国声音”，彰显开放包容的责任担当和思想力量，为解决全球性发展难题注入了正能量。坚持走可持续发展之路，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，中国是坚定不移的倡导者、践行者。

把共同发展、共享繁荣理念贯穿于二十国集团未来发展中

发展不平衡是当今世界最大的不平衡。习近平主席在二十国集团领导人杭州峰会上指出，当前世界经济增长仍然乏力，增长动力不足，国际和地区热点问题以及全球性挑战对世界经济的影响不容忽视。杭州峰会因此积极倡导推动包容和联动式发展，首次把发展问题置于全球宏观政策框架核心位置，首次就落实联合国2030年可持续发展议程制定行动计划，首次就支持非洲国家和最不发达国家工业化开展合作。

杭州峰会成为二十国集团历史上发展中国家参与最广泛、发展特色最鲜明、发展成果最突出的一次峰会。时任联合国秘书长潘基文称赞说，中国引领和推动二十国集团把政策讨论从短期的危机管理转移到长远的世界发展视角上来。

“国家不论大小、强弱、贫富，都应该平等相待，既把自己发展好，也帮助其他国家发展好。大家都好，世界才能更美好。”中国坚持把共同发展、共享繁荣的理念贯穿于二十国集团未来发展之中。在汉堡峰会上，习近平主席明确倡导“坚持开放包容，推动联动增长”，强调二十国集团的一项重要使命，就是本着杭州峰会确定的包容增长理念，处理好公平和效率、资本和劳动、技术和就业的矛盾。在布宜诺斯艾利斯峰会上，习近平主席深入阐释“发展也是实现公平公正的强有力支撑”，强调坚持以人民为中心的发展思想，维护发展中国家发展利益和空间，支持世界经济真正公平发展。

一次次登高望远的中国主张，一项项具体务实的行动举措，为发展中国家人民带来了实实在在的好处，为人类共同发展贡献了重要力量。“中国坚持在各种平台为发展中国家发声，这种从全球高度着眼的负责任举措，将给世界经济增长带来非常积极的影响。”俄罗斯科学院远东研究所副所长奥斯特洛夫斯基表示。

让发展成果惠及更多国家和人民

“利益融合，是世界经济平衡增长的需要。平衡增长不是转移增长的零和游戏，而是各国福祉共享的增长。”“消除贫困和饥饿，推动包容和可持续发展，不仅是国际社会的道义责任，也能释放出不可估量的有效需求。”“要维护发展中国家发展利益和空间，支持世界经济真正公平发展。”……缩小发展鸿沟，让发展成果惠及更多国家和人民，世界经济发展才能拥有源源不断的动力。

今年，由中国国家电网公司参与建设的巴西特里斯皮尔斯输电站二期输电项目投入运营，满足了当地800万人的年用电需求。施工期间，中国企业注重基础设施建设和环境保护，修复当地超过2000千米道路和200座桥梁，种植自然森林超过200公顷。巴西里约热内卢天主教大学教授保罗·罗贝尔表示：“随着共建‘一带一路’向拉美延伸，中国带来了先进技术和成功经验，提高了当地人民的生活水平，创造了大量就业岗位，给拉美经济带来了活力。”

从亚欧大陆到非洲、美洲、大洋洲，共建“一带一路”生机勃勃，为推动世界经济开放、包容和可持续发展开辟了新路径，让更多国家有机会参与到国际合作中来，分享经济全球化的红利。世界银行集团日前发布的研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱日均生活费低于3.2美元的中度贫困状态，使全球贸易增加6.2%，沿线经济体贸易增加9.7%，全球收入增加2.9%。

言必信，行必果。中国坚定不移履行可持续发展承诺，全力以赴打好精准脱贫攻坚战，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，推进公平共享，增进更多民众福祉。中国坚持不懈加强可持续发展国际合作，推动共建“一带一路”同落实联合国2030年可持续发展议程协同增效，承诺同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果，落实好应对气候变化《巴黎协定》……美国航天局今年根据卫星数据发布报告显示，与20年前相比，世界越来越绿了，而中国的造林行动是主要贡献之一。

为解决全球发展难题提供中国智慧

当前，世界经济深刻调整，经济全球化出现波折。面对国际形势中不稳定性不确定性突出的情况，中国坚持共商共建共享的全球治理观，维护以联合国为核心的国际体系和国际秩序，促进多边主义和自由贸易。中国秉持开放包容精神，担当大国责任，赢得了国际社会的广泛赞誉。

曾任巴西财政部副部长的路易斯·梅林结合自己参与二十国集团部长级会议的经历指出：“中国推动更广泛更包容的对话，努力落实联合国2030年可持续发展议程，推动二十国集团以更系统化的视角解决国际问题。在世界范围内，中国建立以发展为导向的伙伴关系，促进全球经济和社会发展。”

“中国提倡的合作共赢理念与二十国集团伙伴精神非常契合。”印度德里大学国际关系教授阿尼尔表示，与个别国家奉行本国利益至上、以邻为壑的做法相比，中国倡导各成员国加强在重大全球性问题上的沟通与协商，促进不同国家、文化和历史背景的人们深入交流。

阿根廷二十国集团事务协调人佩德罗·比利亚格拉·德尔加多说：“中国提出推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体，增强了二十国集团的凝聚力，为解决全球发展难题提供了中国智慧，为全球经济增长增添了新动力。”他表示，希望阿中两国和其他各方共同打造更加稳定、合理的世界经济金融体系，为世界和平稳定和繁荣加倍努力。

习近平主席即将出席二十国集团领导人大阪峰会。当前形势下，东道国日本和国际社会对习近平主席出席大阪峰会都抱有热切期待。各方期待大阪峰会能够继续展现凝聚力和行动力，就国际重要经贸议题进行坦诚、深入和建设性对话，为新形势下世界经济发展提供新指引、开拓新思路。

（本报北京、里约热内卢、新德里、布宜诺斯艾利斯6月26日电 记者王芳、张博岚、朱东君、陈效卫、苑基荣、姚明峰）

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 03 版）

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