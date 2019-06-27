“能收到习近平主席的回信，我感到特别开心。非常感谢习主席在百忙之中给我回信！”6月26日，在“熊猫杯”全日本青年征文大赛中获奖的日本青年中岛大地在接受本报记者采访时激动地表示。

在习近平主席即将赴日本出席二十国集团领导人大阪峰会之际，中岛大地致信习近平主席，表达了对习近平主席的问候和祝福以及他从事中日友好事业的良好意愿。谈起习近平主席的回信，中岛大地抑制不住内心的兴奋：“习主席的回信语重心长，对于今后日中两国青年交流来说意义重大。今后，我将继续努力，为青年一代加深彼此理解贡献力量。”

中岛大地在大学时代学习中文，研究中国文学，经常参与日中交流活动。他表示，自己在参与交流的过程中，发现中国人民充满善意，这让他增强了进一步了解中国的动力。对中国现当代文学的研究、对中国许多地方的实地考察，让中岛大地收获丰富，“中国文化为我打开了一个全新的世界”。

“熊猫杯”全日本青年征文大赛由《人民中国》杂志社、日本科学协会、中国驻日本大使馆等联合主办。自2014年创办以来，日本全国47个都道府县2500余人次参加了征文。获奖者每年到中国实地访问，加深了对中国的了解，深化了与中国普通民众的交流。

《人民中国》杂志社社长陈文戈表示，习近平主席的回信不仅是对中岛大地个人的鼓励和肯定，也是对“熊猫杯”全日本青年征文大赛的巨大鼓舞，对在对日传播与交流工作一线的人员是极大的鞭策。“相信习主席的回信，一定会使更多的日本青年像中岛大地那样，投身到中日青年交流和中日友好事业中来。”

日本科学协会会长大岛美惠子说，习主席认真听取日本一位普通青年的想法，并给他发来充满鼓励的回信，让大家感到莫大的惊喜。希望有更多日本青年学习中文、了解中国，积极参与到日中友好交流活动中，夯实两国友好的基础。期待两国民众之间的相互理解进一步增强。

习近平主席的回信在更多日本青年中引起积极反响。东京学艺大学学生小岛心是两次“熊猫杯”全日本青年征文大赛的获奖者。去年，小岛心与中岛大地一起访问中国。访问期间，小岛心同中国各地民众交流，深深地爱上中国，这也成为令他难以忘怀的人生经历。“我们每个人心中，都有做日中友好使者的心愿。”他表示，习主席指出，“两国人民友好的未来寄望于青年一代”，这句话让他深受鼓舞。今后，他将更加积极地组织和参加各种日中青年交流活动。

千叶大学学生内津真理野说，日中两国一衣带水，历史上交流互鉴密切。日本年轻人对中国十分感兴趣。她希望日中大学之间的合作更加密切，青年之间的交流更加频繁。曾在中国留学的日本初创企业负责人佐藤航平说，青年是国家的未来。加强青年之间交流，增进彼此理解，不仅对日中两国有利，而且有利于各国携手应对面临的共同挑战。

日本东洋经济新报社记者中山一贵大学时代就开始参加日中交流活动。他表示，习近平主席给一位普通日本青年回信，让他又惊讶又高兴。“我相信习主席的这封信会给从事日中交流的所有年轻人极大的勇气和鼓励。”他说，习主席在回信中提到，“两国友好的根基在民间，两国人民友好的未来寄望于青年一代”，习主席的话让他再次感受到青年交流、民间交流对推动两国关系的进一步发展具有重要作用。

（本报日本大阪6月26日电 记者赵嘉鸣、管克江、刘军国、徐伟、张慧中、王海林、岳林炜）

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 03 版）

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