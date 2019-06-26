“培根铸魂 同心共建”文艺展演走进基层

同心共建”文艺展演举行。

6月25日， “培根铸魂、同心共建”文艺展演在北京朝阳区八里庄街道举行。中国红十字会总会事业发展中心联合北京市朝阳区八里庄街道工委、街道办事处，北京市朝阳区新时代文明实践所一同将主题党日活动搬到了基层，走进了社区，办到了百姓身边。

今年以来，中国红十字会总会事业发展中心与北京市朝阳区八里庄街道携手合作，深入街区60多个文艺社团，开展了近50场专家讲习及专业课程，惠及人民群众2000多人次。

中国红十字会总会事业发展中心主任江丹表示，“今天的文艺展演就是对这段时间我们大家共同努力工作的一次检验，也是对我们辛勤劳动成果的一次集中展示，更是以‘培根铸魂’的精神，扎根基层、服务群众，用心用情用功抒写伟大时代，努力讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民，为我们的社区生活增添靓丽色彩。这次文艺展演是中国红十字会总会事业发展中心党支部开展基层党组织‘联建共建’促发展的开始。”

北京朝阳区八里庄街道办事处工委书记张福来说，“每一个节目都诉说着党和国家的叮咛，让我们牢记光荣历史，弘扬优良传统，尽情歌颂党和国家的丰功伟绩，充分表达对祖国的热爱之情。更要坚定文化自信，以文艺强动力，团结一致、开拓进取，共同努力建设好幸福美丽八里庄，共同创造我们的幸福生活和美好未来。”

文艺展演上表演的舞蹈节目。 少儿拉丁舞《小跳蛙》。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)