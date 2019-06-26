朝鲜批评美国坚持对朝敌视政策

新华社平壤6月26日电（记者程大雨 江亚平）朝鲜外务省发言人26日发表谈话，批评美国坚持对朝敌视政策，强调朝鲜不会屈服于美国的制裁施压，认为只要美国对朝敌视政策继续存在，“朝美关系改善、朝鲜半岛无核化就难以实现”。
据朝中社报道，这名发言人说，美国近期对朝鲜有一些敌对做法和言论，包括在“贩卖人口报告”和“国际宗教自由报告”中严重诋毁朝鲜，以及美国国务卿蓬佩奥近日渲染对朝制裁对朝鲜经济的影响等。这是对新加坡朝美联合声明的正面挑战，对朝敌对行为达到顶峰。
发言人说：“一切事实清楚证明，美国试图用制裁打压使朝鲜屈服的野心丝毫没有改变，反而变本加厉。无论朝美两国领导人为建立新型关系怎样努力，只要对朝敌视深入骨髓的政策制定者摆弄美国政治，朝美关系改善、朝鲜半岛无核化也就难以实现。”
发言人说：“美国切勿错判。正如（朝鲜）国务委员会委员长（金正恩）同志所阐明，朝鲜并不迷恋于制裁解除。朝鲜绝非屈服于美国制裁的国家，更不是美国想打就打、可以恣意冒犯的国家。”
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