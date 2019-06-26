程永华：中国外交舞台越宽广 外交官责任越重大

程永华大使做客人民网 贾文婷摄影

从1973年作为新中国首批公派留学生赴日算起，程永华大使在日本学习和工作超过30年，在外交官职业生涯中，他亲历了中日邦交正常化后，两国关系的发展变迁。

自2010年2月担任驻日大使以来，程永华任职超过9年，成为任期最长的驻日大使。近日，程永华做客人民网，讲述外交舞台台前幕后故事，畅谈中日关系现状与未来。

新中国第一批公派留学生赴日求学

1973年，作为新中国第一批赴日留学生，程永华亲历了中日刚实现邦交正常化，当时日本整体气氛高涨，对中国也很友好。“我们几个留学生走到哪都受到欢迎，此后日本一直到20世纪80年代都保持着相当的对华好感度。”

程永华毕业后直接在使馆工作，1978年他在使馆和其他两位同事作为身边联络员，一起参与接待邓小平同志访日工作。程永华回忆，“当时小平同志讲来日本有三个目的，第一是交换条约批准书；第二，对日本老朋友所作的努力表示感谢；第三，寻找‘长生不老药’。小平同志当时专门有一个解释，所谓长生不老药 ‘就是为寻求日本丰富的发展经验而来’。”

访日期间，邓小平还专门乘坐了新干线列车。在飞驰的列车上，陪同人员问邓小平的感受，他爽快地回答说，“速度快，就像后边有人推着似的。”“我们现在很需要跑。”

邓小平还参观了日产汽车、松下等3家工厂。他在参观过程中自言自语地说了一句，“这次访日，我明白什么叫现代化了”。

程永华说，“当时的小平同志，作为中国改革开放总设计师，正在思考中国下一步怎么办，他在日本看到了差距，看到了中国下一步的发展方向。1978年10月小平同志访日，12月十一届三中全会确定改革开放，舆论普遍认为这有很重要的关系。”

中日关系保持改善向好的势头

“当前的中日关系，应该说保持着改善向好的势头”，程永华评价。担任中国驻日本大使九年零三个月期间，程永华经历了中日关系一个又一个困难。如果按粗线条来计算，他赴任大使前三分之二的时间，中日关系经历了风风雨雨，甚至可以说是疾风暴雨，当时被称为是中日邦交正常化以来最严峻局面、最困难时期。程永华说，“我们作为一线外交官，在第一线，要坚定地落实以习近平同志为核心的党中央的决策部署，根据中央的决策、方针、政策，来坚持中国的立场、原则。同时，要在一线了解信息、分析动向，向中央提出解决问题的对策、建议，供中央决策。”

在领导人指明方向、引领之下，经过习近平主席、李克强总理和安倍首相多次会晤，两国外交当局多次密集磋商，推动中日关系发展前行。程永华认为，“2016年开始，中日关系基本走上一个积极互动，同时逐渐改善向好的势头。”

程永华说，“2018年李克强总理5月份访问日本，日本安倍首相10月份访问中国，时隔八年实现了两国总理的相互访问。在这过程中，双方又同时为中日两国的各领域合作作了一系列工作。在这两次访问当中，两国政府间签订了22个协议，民间签订了52个协议。我们期待在这样的形势之下，习近平主席此次赴日参加大阪G20峰会，能推动中日关系迈上新台阶。”

亲历日本3.11大地震 不辱使命经受住考验

在担任驻日大使期间，最令程永华印象深刻的就是发生在2011年的日本3.11大地震，回忆起当时的情况仍然是历历在目，他说，“大地震实际上是三灾并发，不仅发生了9级地震，还有海啸，当时海啸逆河而上，越往里走浪越高，最高处达到海拔38米多，海岸边上的浪有十四五米。海啸导致福岛核电站的核泄露事故。每一个灾害都是世界顶级灾害，而且是三灾并发。如何应对极大考验着驻外外交人员的勇气。”

程永华回忆起当时的情形，“在地震发生半小时以内，使馆就组建临时指挥部，那时余震摇得很厉害，站都站不住。全馆进入应急状态，24小时轮流值班，全馆同志打破处室职能分工，组建六个小组，了解灾情，掌握第一手情况，投入最大人力救助中国公民。我们接到了许多国内打来，希望查找自己的儿女、亲属以及灾区的一些中国公民提出要求救助等各方的电话。根据我们的统计，当时岩手、宫城、福岛、茨城四个重灾区里面有三万二千中国同胞。为了保障每一位同胞的生命安全，使馆从当天晚上开始派出前线工作组，第一站先去仙台，300公里的路开了足足19个小时。在路网被破坏、险情不断的情况下，我们中国的外交官，自己开车进灾区救助中国同胞。中国驻日本大使馆协同驻新潟总领馆，动员旅游大巴车开进灾区，一避难点一个避难点地去救助，包括核泄露的危险地区在内，共救出7千多名中国公民。我们又和国内联系，动用民航加班机，协助9千多名中国公民临时撤离回国。对整个使馆来说这是一个重大考验，我们也经受住了考验。”

讲到工作期间难忘的经历，程永华还说，“2012年、2013年接连发生了涉及到钓鱼岛领土主权、海洋权益、参拜靖国神社等领土和历史问题。这都是中日关系当中的重大敏感问题，涉及到重大原则的问题，对驻外大使、驻外外交官来说也是重大考验。我们坚定地维护中国的主权权益，向日本政府表明立场，交涉、抗议，同时要面对日本媒体、日本普通民众宣讲我们的立场。一线外交官也要及时根据形势的发展变化，报告对策建议。这些工作都是很难忘的回忆。”

新中国外交70年 朋友遍天下

新中国成立70年，中国在外交领域取得了重大成就，也走过了很曲折的路。经历过20世纪50年代西方国家的封锁，也经历了当时的东西方冷战，此后中国逐渐走上了自己的道路。特别是现在，中国在习近平外交思想的指引下，走上中国特色、大国外交的道路。“现在可以真正地说，我们的朋友遍天下。”

习近平主席在2013年提出的“一带一路”的构想，现在已经成为了现实。据统计，目前，120多个国家和29个国际组织和中国签署了相关文件，并开展合作。中国提倡成立亚投行，现在成员增加到97个。习近平主席提出的“推动构建新型国家关系”和“推动构建人类命运共同体”在国际上得到了广泛积极响应。

程永华说，“在日本也有很多朋友赞赏习主席的理念提得好，将来人类社会应该按照这个方向去构建一个和谐、美丽的社会。”

谈到新中国外交取得成就的经验，程永华说，“在国际上，既坚定维护我们的原则立场，同时又和世界各国广泛地开展交流合作、和平友好、互利共赢，通过这样的方式营造一个和谐世界。应该说，中国形象在世界上得到了好评，中国与发达国家的关系日益深化，更得到了广大发展中国家的高度赞扬。”

程永华强调，“当今中国的外交越来越活跃，中国日益走近世界舞台中央。中国外交舞台越宽广，作为外交官的责任也就更重大，我期待年轻外交官今后能够发挥更大作用。中国特色大国外交正是大有可为的时候，青年外交官作为新时代中国外交的主角，希望他们进一步开拓进取，运用更多专业知识，挥洒青春，为新时代中国特色大国外交发挥自己的作用，作出自己的贡献。“

在离任招待会上程大使曾深情告白，“今后无论身在何处，我和夫人汪婉将始终心系中日关系，怀念这片一衣带水的土地，并继续为中日两国和平友好、互利合作、共谋发展尽己所能。”从他的侃侃而谈中，我们领略了中国外交官的风华岁月；从他的深情告白中，我们看到了中国外交官的赤子之心。（贾文婷）

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