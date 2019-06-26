中巴系列文化旅游交流活动在里约举行

人民网里约热内卢6月26日电（记者 朱东君 张远南）25日，中国巴西系列文化旅游交流活动在巴西里约热内卢举行，活动包括中国巴西文化旅游研讨会、“魅力北京”文化旅游推介会以及北京优秀影视剧展播等。

研讨会上，中巴双方嘉宾就两国的文化交流合作进行了探讨。北京市广播电视局局长杨烁认为，中巴双方应坚持开放包容，达成内容交流新愿景；坚持共建共享，构筑技术交流新渠道；坚持互学互鉴，搭建全面交流新平台。

中国驻里约热内卢总领事李杨表示，此次活动可以增进两国间的人文交流，为双方相互学习借鉴提供机会，同时也能增进两国在其他各领域的务实合作，向世界展示大国积极开放的姿态。

里约州文化和经济发展厅负责国际事务的卡西米罗认为，文化领域的交流是排在第一位的，只有当文化交流不断深入，两国的关系才会越走越近，其他各领域的合作才会越来越顺畅。

另外，来自中国的多家影视传媒机构也在研讨会上展示推介了多样的影视娱乐节目。

在“魅力北京”文化旅游推介会上，北京市委常委、宣传部长杜飞进致辞表示，北京有极其丰富的历史、文化和旅游资源，正致力于建设国际一流和谐宜居之都和世界一流旅游城市。作为友好城市，北京非常重视与里约的人文交流与合作，双方将加强合作，共享机遇。

中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜认为，中巴两国经贸关系稳中有进，贸易、投资、金融“三架马车”并驾齐驱，中国已连续十年保持巴西最大的贸易伙伴。两国在服务贸易，特别是文化贸易领域仍有很大发展空间。

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