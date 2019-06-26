外交部回应中方暂停进口加拿大肉类：维护消费者安全

人民网北京6月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

有记者提问：中国驻加拿大使馆发消息称，中方将暂停进口加拿大肉类产品。有人觉得这个措施是针对孟晚舟案的对抗措施，中方对此如何评论？

耿爽回答：近期，中方的海关部门在检验一批来自加拿大的输华猪肉产品时，验出莱克多巴胺的残留，因此中方立即暂停了涉事企业的猪肉产品输华，并要求加拿大方面进行调查。调查发现该批输华猪肉随附的官方兽医卫生证书是伪造的，并发现共有188份伪造证书。这些伪造的肉类卫生证书通过加官方证书通报渠道发往中国的监管部门，反映出加方输华肉类监管体系存在明显的安全隐患。

中方已采取紧急预防性措施，要求加拿大政府于6月25日起自主暂停签发对华出口肉类证书。

保障中国消费者安全，维护中国食品安全是中国政府的职责所在。中方有关部门完全是依法依规行事。我们希望加方高度重视此次假证书事件，尽快完成调查，并采取有效的整改措施，确保输华食品的安全。

你刚才提到孟晚舟案，我们的立场非常清楚：我们要求加方认真对待中方的严正关切，立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中国。

记者会答问实录如下：

问：国际社会强烈批评美方近期对古巴采取的制裁措施，认为美加强对古巴的封锁严重损害古巴经济和人民利益。中方对此有何评论？

答：中国一贯反对一国在联合国安理会框架之外依据自己的国内法对他国实施单边制裁和所谓的“长臂管辖”。相互尊重、平等相待、和平共处、合作共赢才是国与国相处之道。美国对古巴的封锁给古巴的经济社会发展和人民生活带来了巨大伤害，这一错误做法应该予以纠正。这不只是中国的立场，也是绝大多数联合国会员国的立场。

美国和古巴作为隔海相望的邻邦，理应与邻为善，继续推进关系正常化进程。中国呼吁美国按照《联合国宪章》宗旨和原则以及国际法基本准则，尽早全面取消对古巴封锁。这符合美古两国和两国人民的共同利益，有利于地区的稳定和发展，同时也是国际社会的普遍呼声。

问：英国外交大臣昨天在国会发言，表示关注香港问题，并已向林郑月娥行政长官表达关切，要求香港独立调查暴力事件。英国同时宣布，不会向香港出口警用装备，直到香港人权情况得到改善。中方对此有何回应？

答：1997年7月1日以后，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。英方近来频频就香港事务说三道四、横加干涉，中方对此表示强烈不满和坚决反对。我们要求英方立即停止以任何方式干预香港事务和中国内政。

问：中国驻加拿大使馆发消息称，中方将暂停进口加拿大肉类产品。有人觉得这个措施是针对孟晚舟案的对抗措施，中方对此如何评论？

答：近期，中方的海关部门在检验一批来自加拿大的输华猪肉产品时，验出莱克多巴胺的残留，因此中方立即暂停了涉事企业的猪肉产品输华，并要求加拿大方面进行调查。调查发现该批输华猪肉随附的官方兽医卫生证书是伪造的，并发现共有188份伪造证书。这些伪造的肉类卫生证书通过加官方证书通报渠道发往中国的监管部门，反映出加方输华肉类监管体系存在明显的安全隐患。

中方已采取紧急预防性措施，要求加拿大政府于6月25日起自主暂停签发对华出口肉类证书。

保障中国消费者安全，维护中国食品安全是中国政府的职责所在。中方有关部门完全是依法依规行事。我们希望加方高度重视此次假证书事件，尽快完成调查，并采取有效的整改措施，确保输华食品的安全。

你刚才提到孟晚舟案，我们的立场非常清楚：我们要求加方认真对待中方的严正关切，立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中国。

问：有报道称，美方官员透露，中美双方同意不加征新的关税，但美方不会接受将取消现有关税作为重启经贸磋商的前提。中方对此有何评论，是否认为双方会达成贸易协议？

答：关于中美经贸磋商，我们的立场非常明确。我们始终主张通过对话协商解决双方的贸易摩擦。在这一过程中，要相互尊重、平等互利，照顾彼此的合理关切。美方对中方的上述立场非常清楚。打贸易战、加征关税损人害己，根本解决不了问题。

问：今天，逾千名民众到相关国家驻港总领馆前游行，要求在G20大阪峰会上讨论香港问题。有香港网民发起在外国媒体头版登广告的活动。请问中方对此持何立场，是不是不允许外国干预？

答：刚才我已经说过，香港事务纯属中国内政，我们坚决反对任何国家、组织和个人干预香港事务和中国内政。

关于G20讨论香港问题，在周一举行的中外媒体吹风会上，中方已经作出了回应。我愿重申，G20是国际经济合作论坛，主要讨论经济、贸易、金融等领域问题，重点是加强各国宏观经济政策协调，合作应对挑战。G20不会讨论香港问题，中方也绝不会同意G20讨论香港问题。这完全是中国的内政。

问：韩国总统文在寅表示，美国与朝鲜正就举行第三次最高领导人会晤进行磋商，中方对此有何评论？

答：前两天我在记者会上说过，朝美双方应保持对话接触的势头。我们希望双方能够相向而行，通过对话互相释放善意、解决彼此分歧。中方愿同朝美及其他各方一道，推动朝鲜半岛问题政治解决进程不断向前推进并取得新进展。

(责编：贾文婷、袁勃)