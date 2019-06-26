综述：以色列各界对以中合作充满信心

新华社耶路撒冷6月26日电

新华社记者陈文仙 吕迎旭

近年来，中国和以色列在经贸、投资和科技等领域合作不断加强。以方人士日前在接受新华社记者采访时普遍表示，他们对以中合作前景充满信心，并认为未来双方合作将进一步加强。

以色列外交部亚太司公使衔参赞阿米尔·拉蒂在接受记者采访时说，近年来以中两国之间建立了国家级和省级层面的合作机制，为双方企业寻求合作机会创造了有利平台。以中两国在经贸、投资、学术研究、旅游、教育、健康医疗、农业等领域正加强合作，双方合作潜力巨大。

中国四川省人民政府5月27日在以色列中部城市特拉维夫举办科技经贸交流推介会，四川省政府与以色列政府代表及双方产学研机构在推介会上签署了18项合作协议或备忘录。5月28日，120家以色列高新企业参加了在山东济南举行的“走向以色列”2019中国-以色列跨境投资论坛，寻找在中国市场上的合作机会，共计有9个项目在论坛上进行现场签约。

在拉蒂看来，中国市场的巨大潜力是以色列致力于加强与中国合作的重要因素。他说，对以色列企业而言，中国是一个新兴市场，更是一个有巨大潜力和吸引力的市场。

记者从中国驻以色列大使馆获悉，2018年中以双边贸易总额约为140亿美元。截至去年底，中国在以投资总额约为75亿美元，以色列在华投资总额达10亿美元。

以色列创新局亚太运营部总监阿维·卢夫顿访问中国的次数已有50次之多。他说，在高科技领域，以色列和中国之间的互动不断增多。双方的合作让以色列拥有了新的发展机遇和市场，中国这个大市场推动以色列不断去拓展潜力。

卢夫顿表示，最近几年，以中合作发展势头十分喜人，双方在科技、研发、商业等领域全面加强合作，很多以色列高科技初创企业入驻中国的孵化器，将技术发展与中国共享，未来两国之间的合作关系必将进一步深入。

以色列G医疗创新有限公司是首届中国国际进口博览会数千家企业参展商中的一员。该公司总裁兼首席执行官亚科·盖瓦对记者表示，以中两国合作有利于以色列企业进入中国市场，为中国提供以方技术和解决方案，这种合作过去、现在和将来都是长期的。

以色列学界对以中合作前景也持乐观态度。以色列海法大学管理学院教授夏洛姆·席尔曼对记者表示，他非常看好以中合作前景，两国在各层面的合作都建立在互惠互利的基础上，双方将因此获益。

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