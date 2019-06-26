巴拿马和哥斯达黎加边境地区发生6.3级地震

新华社巴拿马城6月26日电 巴拿马和哥斯达黎加边境地区26日发生6.3级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。
据美国地质调查局消息，地震发生于当地时间26日0时23分（北京时间26日13时23分），震中位于巴拿马戴维市以西44公里处，震源深度为14.2公里。
另据新华社驻圣何塞记者报道，哥斯达黎加首都圣何塞震感强烈，楼体晃动持续数秒，很多民众跑到室外躲避。
美国地质调查局最先发布的地震震级为6.4级，此后将震级调至6.3级。
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