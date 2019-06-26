专访：中日两国要携手共建自由、开放、包容、有序的国际经济秩序——访中国驻日本大使孔铉佑

新华社日本大阪6月26日电

新华社记者冮冶 彭纯 叶珊

在二十国集团（G20）领导人大阪峰会即将召开之际，中国驻日本大使孔铉佑在大阪接受新华社记者专访时说，中日两国要共同做好世界经济和自由贸易体制的“稳定锚”和“推进器”，携手致力于营造自由、开放、包容、有序的国际经济秩序。

孔铉佑表示，在当前形势下，与会各方应共同努力，积极回应国际社会诉求，争取峰会取得更多积极成果。一是要不忘初心，聚焦经济稳定增长。当前，世界经济中不稳定、不确定因素明显增多，下行压力不断增大，市场信心不足。大阪峰会有必要重温初心，发扬伙伴精神，加强政策协调，减少各国政策负面效应，遏制风险因素继续滋长，促进世界经济稳定增长。

他说，二是要坚持问题导向，解决主要症结。美国政府大搞单边主义、保护主义，对多国挥舞关税大棒，对华升级经贸摩擦，已成为全球经济重大“干扰源”。因此，大阪峰会应坚守和支持多边主义，反对单边主义和保护主义，为构建和维护开放型世界经济发挥应有作用。

三是要顺应时代潮流，体现历史担当。当前，南北差距依然悬殊，发展中国家面临诸多挑战，落实2030年可持续发展议程成为全球共同目标。占世界经济总量85%的二十国集团应继续肩负起历史责任，大阪峰会应突出发展视角，在可持续发展、基础设施、数字经济等问题上照顾发展中国家关切，推动世界经济平衡、包容发展。

孔铉佑指出，作为二十国集团重要成员，中日两国是全球第二、第三大经济体，又是全球化和自由贸易的重要参与者、维护者和受益者。两国在经济上相互依存，互利共赢。中国是日本最大出口市场，中日贸易额已超过3000亿美元，日对华投资总额达1200亿美元，日本企业每年在华生产、对美出口的产品约100亿美元。

他说，美国升级对华经贸摩擦，严重扰乱了中日之间及两国与亚洲、与世界之间的产业链，不但减少日本对华出口，还削弱了日本在华企业盈利能力，恶化日本外部经济环境。中日两国应不惧压力，不畏浮云，登高望远，站到历史正确的一边。

孔铉佑表示，中方愿支持日方办会，与日方和其他各方一道，推动大阪峰会取得成功，有效发挥全球经济治理多边平台作用。同时，中日要对大阪峰会讨论发挥必要引领作用，共同做好世界经济和自由贸易体制的“稳定锚”和“推进器”，携手致力于营造自由、开放、包容、有序的国际经济秩序。

他指出，今年是新中国成立70周年，日本也进入令和时代，两国关系正站在新的历史起点，面临迈向新台阶的重要机遇。中日两国要致力于增进政治互信，深化互利合作，巩固民间友好，妥善管控分歧的明确信号，引领两国关系行稳致远。

孔铉佑表示，当前全球经济治理处于何去何从的关口，中日作为本地区重要国家，应共同发出反对单边主义和保护主义的声音，坚定支持以规则为基础的多边贸易体制，积极引领区域一体化进程，携手共建开放型世界经济。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)