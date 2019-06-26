“一带一路”与东盟发展研讨会举办

人民网雅加达6月26日电 （记者张杰）6月25日，“中国－东盟关系雅加达论坛”（简称“雅加达论坛”）第二场系列活动——“一带一路”与东盟发展研讨会在印尼雅加达举行。此次研讨会以“‘一带一路’与东盟：共同发展、共享繁荣”为主题，由中国驻东盟使团和菲律宾常驻东盟使团共同主办，印尼知名智库哈比比中心承办。

中国驻东盟大使黄溪连出席研讨会并致辞。中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽做主旨演讲，中国人民大学重阳金融研究院副研究员王鹏、印尼战略与国际问题研究中心专家法贾尔、印尼大学国际关系学院专家耶里米亚、哈比比中心副主任哈桑等先后发言。菲律宾常驻东盟代表诺埃尔大使、其他东盟国家常驻代表及有关智库学者和新闻媒体等约100人与会。

黄溪连大使在致辞中表示，不久前，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行，取得丰硕成果，标志着“一带一路”开启高质量发展的新阶段。回顾过去，东盟已成为中国推动共建“一带一路”成果最显著的地区。双方合作在探索中前进、在发展中完善、在创新中成长，收获了可喜的互利共赢成果。展望未来，东盟是对接参与“一带一路”建设最具潜力的地区，双方正致力于推动“一带一路”与《东盟互联互通总体规划2025》对接，相信这将为双方合作注入新的强大动力。

黄溪连大使强调，当前国际和地区格局深刻演变，单边主义、保护主义和强权政治抬头，地区合作面临的不确定不稳定因素上升。中国和东盟应共同坚守多边主义，坚持相互尊重、求同存异、开放包容、守望相助的东亚价值观，维护本地区发展良好势头。在新形势下，地区需要开放包容的合作倡议，而非排他封闭的倡议；需要合作共赢的倡议，而非零和博弈的倡议；需要聚焦合作与发展的倡议，而非突出安全与对抗的倡议；需要尊重东盟中心地位、符合各方利益的倡议，而非以自我为中心、强调本国优先的倡议。“一带一路”倡议倡导的“开放包容、合作共赢”、“共商共建共享”等理念已获得地区国家广泛认同，为中国和东盟国家共同发展、共享繁荣提供一个重要平台。

阮宗泽常务副院长表示，“一带一路”倡议提出以来，已获得100多个国家和国际组织的支持和参与，成为广受国际社会欢迎的公共产品和互利共赢的合作平台，推动构建全球互联互通伙伴关系。在全球经济面临保护主义挑战的背景下，“一带一路”倡议将为沿线国家发展注入动力。地区国家在推动基础设施等“硬联通”基础上，应更加重视政策沟通、民心相通等“软联通”，共同实现“一带一路”建设高质量推进。阮副院长并就中美贸易摩擦阐述了中方立场。

王鹏副研究员阐释了“一带一路”与《东盟互联互通总体规划2025》（MPAC2025）对接前景，表示“一带一路”倡议的“五通”与MPAC2025的五大优先发展领域一一契合，两者具有对接协同发展的先天优势。参与共建“一带一路”给东盟国家带来的机遇超越经济范畴，将有力帮助东盟国家建设、促进贸易投资、带来技术转移和就业增长。

法贾尔、耶里米亚、哈桑等印尼方专家表示，中国作为世界主要经济体和最大贸易国对地区和世界经济发展影响发挥了积极促进作用，在印尼等东盟国家致力于加强基础设施建设过程中，中方日益增长的对外投资对地区国家的重要性更加凸显。东盟国家普遍认同“一带一路”倡议“共商共建共享”的理念，期待通过参与“一带一路”建设增进互联互通、满足人民需要、促进地区共同发展。

泰国、菲律宾、缅甸等国常驻东盟代表就东盟国家参与“一带一路”建设的机遇和挑战等同研讨会嘉宾互动交流。

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)