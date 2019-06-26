贸易霸凌行径最终只会对美经济造成更大伤害——访土耳其土中商业促进友好协会主席阿克佛拉特

新华社安卡拉6月26日电

新华社记者秦彦洋 施春

美国执意对中国挑起经贸摩擦，这种贸易霸凌行径最终只会对美国经济造成更大伤害，土耳其土中商业促进友好协会主席阿德南·阿克佛拉特日前在接受新华社记者专访时如是说。

阿克佛拉特表示，美国依赖长期形成的军事和美元霸权，在全球金融和贸易活动中获得高额利润。美国利用霸权优势，挥舞贸易制裁大棒，对中国、土耳其、伊朗等多个国家实施制裁，甚至连自己的欧洲盟友都不放过，充分体现了霸权主义思维。

阿克佛拉特说，中美都是世界主要经济体，产业结构有互补性，两国合则两利、斗则俱伤。此外，随着世界经济格局的变化，中国等新兴经济体对世界经济增长的贡献度越来越大。美国应正视新兴经济体的和平发展诉求。

阿克佛拉特说，美国对华为等中国高科技企业发起制裁是荒谬举动，不仅对全球科技发展造成负面影响，也破坏了现有国际规则。

阿克佛拉特还担任土耳其-中国经济匹配中心主席，长期致力于推动土中两国企业界交流合作，对中国的经济发展现状十分熟悉。

谈及土耳其与中国的合作，阿克佛拉特说，土中两国是“一带一路”建设的重要合作伙伴，土耳其商界期待更多中国企业来土投资兴业，进一步扩展两国合作领域。

阿克佛拉特赞赏中国提出的“一带一路”倡议，认为这一倡议不仅涉及经贸和基础设施合作，更是非排他性的倡议，能为沿线各国共同发展带来新机遇。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)