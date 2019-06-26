中国驻伦敦旅游办举行文旅融合分享会

新华社伦敦6月25日电（记者梁希之）中国驻伦敦旅游办事处25日在英国伦敦大英博物馆举办分享会，以加深中英文化旅游业界人士的交流，促进文旅融合可持续发展。

本次分享会旨在“以文蕴旅，以旅彰文”，是“2019中国旅游文化周”的收官项目，同时还举办了“我们的丝路”和“美丽中国：天人合一 和谐共生”主题图片展。近140名来自旅游、文化、科技、教育领域和政界及专业研究机构的中外嘉宾出席了活动。

中国驻英国大使馆文化处公参于芃在致辞中说，今年是中英建立代办级外交关系65周年，希望两国文化旅游交流项目继续鼓励支持双边文化学习互鉴，在更多地域举办多元化活动，让两国更多民众参与其中。

英国驻华大使馆文化教育处公使艾琳表示，英中两国都有丰富多元的历史文化，希望两国游客在参观景点的同时，也能深入了解两国不同地区的文化。

在分享会上，中英业界人士还从“历史和文化名人与旅游”“文化活动、节庆与旅游”“新科技与旅游”三方面分享了实践与感悟，认为两国在旅游方面有广阔的合作空间和潜力。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)