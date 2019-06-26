联合国妇女署：全球侵害妇女权益现象仍普遍

新华社联合国6月25日电（记者王建刚）联合国妇女署25日发布的一份报告显示，尽管妇女地位在过去数十年间持续改善，但全球范围内以“家庭价值观”名义剥夺妇女自主权、侵犯妇女基本人权以及性别不平等现象仍普遍存在。

这份题为《2019-2020年世界妇女的进步：变动世界中的家庭》的报告说，在全球范围内，由夫妇及子女构成的家庭约占全部家庭的38%，包括其他亲属在内的大家庭约占27%，单亲家庭约占8%。单亲母亲经常要在带薪工作、育儿和家务劳动之间取得平衡。

报告指出，目前，全世界仍有约30亿妇女和女童居住在婚内强奸而不被定罪的国家；在全球五分之一的国家中，女性无法享受与男性同等的继承权。

报告说，虽然女性正在持续不断地进入劳动力市场，但婚姻和母亲的身份明显降低了她们的就业率，并减少了她们相应的收入和福利。在全球范围内，单身女性的就业率约为67%，25至54岁已婚女性的就业率略高于50%。很多时候，女性不得不承担比男性多出两倍的无偿护理工作和家务。

报告呼吁各国政府和社会各界共同采取措施，让家庭变成平等、正义的场所，让每一名女性都能在家庭中拥有选择权和发言权，并进一步保障她们的人身和经济安全。

报告呼吁相关国家执行积极政策，进一步改善女性的生存状态。这些政策包括：修订和改革家庭法，确保女性能够自主选择是否结婚，以及结婚的对象和时间；让女性获得家庭资源的使用权；投资公共服务，特别是教育和生殖保健服务，扩大妇女和女童的生活选择范围；通过法律政策消除针对妇女和女童的暴力侵害行为，并为暴力幸存者提供法律支持等。

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