中日韩青年创新创业论坛在烟台举办

6月25日，中日韩三国合作秘书处副秘书长山本恭司在中日韩青年创新创业论坛上致辞。（新华网 葛培媛摄）

新华网烟台6月26日电（方艺晓 葛培媛） 中日韩青年创新创业论坛25日在中国烟台举行。来自中国、日本、韩国三国的政府机构、商会和企业的代表、青年创业者等与会，聚焦“互融互通 共创未来”主题，深入交流，共谋发展。

6月25日，韩国JC中央会长张胜弼在中日韩青年创新创业论坛上致辞。（新华网 葛培媛摄）

韩国青年会议所（JC）中央会长张胜弼在致辞中表示，中日韩三国是关系密切的重要伙伴，希望三国青年增进了解，共同发展。日本JC副会头加藤宗兵卫表示，希望通过深化中日韩交流，加快三国产业融合、产业研发及东北亚地区经济的发展。中国山东省烟台市市长陈飞着重介绍了烟台市的产业发展情况。中日韩产学研界代表就三国合作进行了主题演讲。

6月25日，日本JC副会头加藤宗兵卫在中日韩青年创新创业论坛上致辞。（新华网 葛培媛摄）

论坛举办期间，三国青年代表共同宣读了《中日韩青年创新创业烟台倡议》，签署了8项务实协议并举办了中日韩青年企业家洽谈会。论坛结束后，中日韩三国青年共同考察了烟台当地的中外企业。

6月25日，中（中）日（右）韩（左）三国青年代表在中日韩青年创新创业论坛上共同宣读《中日韩青年创新创业烟台倡议》。（新华网 葛培媛摄）

此次论坛由中华全国青年联合会、中国国际商会、中日韩三国合作秘书处联合主办，中国国际青年交流中心、山东省青年联合会、烟台市人民政府、中国国际商会中日韩企业交流中心承办。论坛旨在为中日韩三国青年企业家提供一个沟通理解、分享智慧、合作共赢的舞台，进一步加强中日韩三国青年企业家间的务实合作，助力三国经济乃至亚洲经济进一步融合发展。

6月25日，中日韩三国政府机构企业代表在中日韩青年创新创业论坛上举行签约仪式。（新华网 葛培媛摄）

6月25日，中日韩青年创新创业论坛现场。（新华网 葛培媛摄）

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