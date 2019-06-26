巴黎实施更严格重污染天气机动车禁行措施

新华社巴黎6月25日电（记者陈晨）法国生态转型和团结部25日发布公告，将在巴黎市及其郊区部署一项更严格的交通管控措施，即在空气污染高峰时段限制更多机动车上路行驶。

据公告，当空气污染达到警报标准或至少2天持续超过建议标准时，新的禁行措施将自动启动，2010年前注册的柴油型汽车和2005年前注册的汽油型汽车（即污染排放水平标签为3-5类的机动车）将禁止在巴黎市及其郊区行驶，但不包括巴黎西部的A86高速公路。

此前，在空气污染高峰时段实施的机动车禁行措施，只针对2005年前注册的柴油型汽车和1997年前注册的汽油型汽车（即污染排放水平标签为4-5类的机动车）。

公告称，新的禁行措施将影响该地区三分之一的流通车辆，并将污染物排放量减少约三分之二。

据当地空气质量监测机构预报，整个巴黎地区的大气臭氧浓度26日可能达到警报标准。巴黎警察局已于25日发布紧急措施，要求巴黎市及其郊区从当地时间26日5时30分至24时仅允许污染排放水平标签为0-2类的机动车上路行驶。

2016年7月，法国政府推出用于标明机动车污染排放水平的标签，共分6个类别。纯电动汽车或氢动力汽车属于“零排放”类别，其余机动车按污染程度由低到高分为1至5类。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)