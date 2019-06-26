“魅力北京”图片展和公众日活动在英国爱丁堡举行

新华社伦敦6月25日电（记者梁希之）由北京市文化和旅游局主办的“魅力北京”图片展和公众日活动25日在英国苏格兰首府爱丁堡的节日广场举行。本次展览展出近50幅精心挑选的图片，反映了首都北京、时尚北京、现代北京、文化北京和北京故宫五大主题。

展览全方位展示了北京丰富的历史文化内涵，体现了古老北京日新月异的发展。展览开幕式上举行了中国民俗传统文化舞龙舞狮、京剧服装展等表演，吸引了众多爱丁堡市民驻足欣赏和留影纪念。

北京市文旅局副巡视员马文在开幕式致辞中表示，中英两国有很多共同之处，都拥有悠久的历史、优良的传统、深厚的文化内涵、丰富的旅游资源和人文风俗，希望通过此次活动增进两国的交流与合作，促进爱丁堡和北京两城民间互通友谊，将古老城市的文明传承下去。

北京市文旅局还邀请海南航空公司对北京直飞爱丁堡的航线进行了宣传。此外，活动互动环节还安排了京剧戏服试穿、北京美景趣拍、VR体验、学写汉字和手工制作灯笼等活动，使爱丁堡当地居民近距离地感受北京文化，提升北京作为历史文化古都的旅游吸引力。

据主办方介绍，每年从英国前往北京的游客有18万至20万人次左右，占北京入境人数的4%至5%，其中包括不少来自爱丁堡的游客，北京直飞爱丁堡航线开通有助于影响辐射地区游客，进一步拉动英国赴北京旅游人数增长。

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