塞尔维亚前总统塔迪奇：企图通过增加关税封锁中国不会得逞

新华网北京6月26日电（马艺萌 王钟毅）2019巴库国际论坛北京高级别会议近日在北京举行，塞尔维亚前总统博里斯 塔迪奇在会议期间接受新华网专访时表示，中国不仅促进了全球经济增长，也是改善全球治理和维护世界和平的重要力量，企图通过增加关税封锁中国不会得逞。以下是专访主要内容：

近日，参加2019巴库国际论坛北京高级别会议的塞尔维亚前总统博里斯 塔迪奇接受新华网专访。新华网 王钟毅 摄

新华网：今年是中华人民共和国成立70周年。您可否谈谈，70年来中国的哪些变化最引人瞩目？

塔迪奇：长期以来，中国为世界经济发展作出了重要贡献。中国不仅是促进全球经济增长的强劲动力，也是改善全球治理和维护世界和平的重要力量。毫无疑问，中国是世界上最重要的国家之一。

过去70年来，中国经济实现了巨大的飞跃和发展，当前中国经济仍然保持着勃勃生机。贵国取得的巨大成就令我印象深刻。比如说，在过去几十年里，中国一直在与贫困作深度斗争，现在已成功解决了近8亿人的贫困问题。这不仅促进了中国的稳定和繁荣，也为世界的繁荣和发展作出了重要贡献。

中国的对外开放也取得了非常了不起的成就。 “一带一路”倡议将是本世纪最重大的全球性合作项目之一，能进一步密切不同文化和文明间的交流。这是中国对人类历史新阶段的重要贡献。

新华网：对于中国的未来发展，您有怎样的期待？

塔迪奇：我阅读了习近平主席近期的报告和发言，他强调要实现高质量发展，这一点非常重要。如何才能保护环境？如何为中国人民创造更好的条件？如何在新时代利用技术创新进一步推动中国经济发展？这些问题都至关重要。这凸显出中国领导人的担当，也是我们对中国的期待。

新华网：您如何评价中国在维护世界和平与发展中的贡献？

塔迪奇：中国一直是维护世界和平的重要力量。“一带一路”倡导的基础设施建设合作将令很多国家受益，有益于世界和平事业。因为该倡议为不同国家提供了平等的发展机遇，有助于解决全球发展不平衡问题。

“一带一路”不仅是关于经济和基础设施建设的倡议，也是开展外交活动的重要平台，它将促进新型多边合作机制的形成，改善国际治理秩序。

新华网：在全球单边主义、保护主义抬头的背景下，中国政府旗帜鲜明地坚持维护多边贸易体系，积极支持经济全球化和自由贸易。您如何看待中国政府的贸易立场和政策？

塔迪奇：最早在全球范围内倡导自由贸易和自由经济的国家，如今竟然试图封锁中国，这实在令人匪夷所思。

世界贸易组织等机构是人类文明的共同支柱。我格外欣赏中国坚定维护多边贸易体制的决心。企图通过经济制裁和增加关税封锁中国都不会得逞；不仅不会得逞，还会适得其反，对自身经济造成更大的负面影响。

因此，我希望中国继续坚持其发展战略，为全球经济发展作出贡献；坚持开放中国市场，坚定不移实行自由贸易。

新华网：您对塞尔维亚和中国双边关系的发展如何评价？

塔迪奇：塞尔维亚和中国在2009年就建立了战略伙伴关系。4年后的2013年，习近平主席提出了“一带一路”倡议。现在，塞尔维亚和中国的双边关系，尤其是在经贸领域发展很迅速。我期望未来两国关系将实现更大的发展。目前，中国在塞尔维亚和欧洲大陆上开展基础设施建设，这是中国对塞尔维亚的贡献，也是对整个欧洲的贡献。

中国的信息技术发展迅速，我一直密切关注着在乌镇举办的世界互联网大会以及中国企业的动向。我期待未来两国在信息技术领域能创造更多的合作机会。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)