美企业代表呼吁政府不要对中国产品加征关税

新华社华盛顿6月25日电（记者邓仙来 刘阳）美国政府拟对约3000亿美元中国输美产品加征关税的听证会25日进入最后一天。多家美国企业代表呼吁政府不要对中国产品加征关税，认为加征关税将导致企业和消费者利益受损，也无助于保护美国知识产权和就业岗位。

在当天的听证会上，来自全美服装鞋袜、运动健身设备、移动电子设备、盥洗用具、电器配件等行业的40多名代表普遍认为，对中国商品加征关税会让美国企业和消费者受损，由于中国供应商具备价格和产能优势，企业很难转移供应链。

一家位于纽约的袜子生产商表示，对袜子加征25%关税将使公司面临生存危机。一家主营桐油的企业表示，中国桐油有特殊的品质，受到使用者青睐。美国从中国进口桐油已久，只有中国能满足美国的要求，加征新一轮关税将损害美国企业竞争力。一家锂离子电池生产商也表示，中国锂离子电池产量巨大，技术领先，对锂离子电池加征关税将使公司破产。

本轮听证会始于6月17日。听证会期间，众多业界代表到场作证，他们向在场政府官员展示公司的各类产品，或举着告示板强调加征关税的危害，呼吁美国政府不要对从中国进口的商品加征关税。

听证会结束后，公众将有一周时间向美国贸易代表办公室提交补充意见。听证会召开之前，美国已有520家企业和141个贸易协会联名致信总统特朗普，敦促政府不要对从中国进口的商品加征关税，并回到谈判桌与中国达成解决方案。

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