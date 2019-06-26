新闻背景：二十国集团

新华社日本大阪6月26日电
新华社记者
二十国集团（G20）领导人第十四次峰会即将在日本大阪举行。
G20于1999年由七国集团财长会议倡议成立，由中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟等20方组成。
G20成员涵盖面广，代表性强，构成兼顾了发达国家和发展中国家以及不同地域利益平衡，人口占全球的三分之二，国土面积占全球的60%，国内生产总值约占全球的85%，贸易额占全球的80%。
G20成立初期运行机制为财长和央行行长会议机制，即参与方财长和央行行长定期对话。2008年国际金融危机后，G20开始举行领导人峰会，并于当年11月15日在华盛顿举行了首次峰会。2009年9月，美国匹兹堡峰会将G20确定为国际经济合作主要论坛。
目前，G20机制已形成以领导人峰会为引领、协调人和财金渠道“双轨机制”为支撑、部长级会议和工作组为辅助的架构。
G20主席采取轮换制，前任、现任、候任主席组成“三驾马车”，共同参与当年G20峰会进程。迄今为止，G20已举行过十三次峰会。
作为创始成员，中国积极参与G20活动，并于2016年9月4日至5日在杭州举办G20领导人第十一次峰会。峰会以“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”为主题，形成了“放眼长远，综合施策，扩大开放，包容发展”的“杭州共识”，指明了G20从危机应对向长效治理机制转型的新方向。
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