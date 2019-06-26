麻省理工学院反对美政府不公平对待华人学者

新华社华盛顿6月25日电（记者周舟 徐剑梅）美国麻省理工学院校长拉斐尔·莱夫25日在一封致全校的公开信中说，针对华人“不公平的审查”会“造成一种无根据的怀疑和恐惧的有毒气氛”，对这所世界知名研究型大学和美国造成伤害。

麻省理工学院官网公布了莱夫的这封信。这一表态的背景是美国华人科学家近来频频遭遇“排华事件”，且中方部分赴美留学人员和学者签证受到限制，引发美科学界忧虑。

莱夫在公开信中说，“有教职员工、博士后、研究人员和学生告诉我，在与政府机构打交道时，他们遭到不公平的审查、被污名化并受到排挤，仅仅因为他们是华人”。

他说，中国人和华裔美国人的这些遭遇让人不安，因为他们不仅是学校的“模范成员”，也是“美国社会杰出的贡献者”，然而他们觉得自己得到的回报却是“普遍的不信任和不尊重”。

莱夫说，这些行为和政策足以传递出一个信息，即美国正在关上大门，“我们不再想要去吸引世界上最有进取心和创造力的人群”，这与美国取得成功的历史不符，将让国家及麻省理工学院付出长期的严重代价。

美国耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、密歇根大学、特拉华大学等知名大学此前均发文重申欢迎国际学生和学者，认为基于国籍而产生的怀疑会导致可怕的后果。今年3月，哈佛大学校长劳伦斯·巴科还表示，美中高校等教育文化机构保持和深化交流合作，对促进美中关系十分重要。

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