新疆自治区官员在联合国人权理事会介绍新疆人权事业成就和反恐、去极端化情况

新华社日内瓦6月25日电 6月25日，新疆维吾尔自治区党委常委、副主席艾尔肯·吐尼亚孜在联合国人权理事会第41次会议讲话，介绍新疆人权事业成就和反恐、去极端化情况。

艾尔肯表示，新疆各族人民平等团结、和谐互助、休戚与共，共享改革发展成果，像石榴籽一样紧紧抱在一起。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，新疆经济社会和人权事业取得巨大成就，各族人民生活水平大幅提高，宗教信仰自由得到依法保障，少数民族优秀传统文化得到保护和弘扬。

艾尔肯指出，上世纪90年代至2016年，境内外“三股势力”在新疆策划并组织实施了数千起暴恐案（事）件，严重破坏了新疆安定祥和的秩序、团结进步的氛围，肆意践踏了新疆各族人民的生命权、健康权和发展权等基本人权。

艾尔肯强调，中国新疆把保障各族人民群众的根本利益放在首位，既严厉打击暴力恐怖犯罪，又重视开展预防性反恐和去极端化源头治理。依法设立职业技能教育培训中心，教育挽救那些受宗教极端思想感染、有轻微违法犯罪行为的人员，避免其成为恐怖主义、极端主义的牺牲品，最大限度保障公民基本人权免遭侵害。经过两年多实践，中国新疆职业技能教育培训工作取得了显著成效。学员们逐渐摆脱了恐怖主义和极端主义的精神控制，获得了掌握现代知识和信息的渠道，学到了一定实用技术，已有很多学员结业离校，实现了稳定就业，过上了幸福的生活。新疆近3年未发生一起暴力恐怖案件，广大人民群众幸福感、获得感，特别是安全感显著增强。

艾尔肯指出，中方愿同各方在平等、相互尊重的基础上交流探讨反恐、去极端化工作，真诚邀请人权理事会主席、人权高专以及人权理事会成员国和观察员国的代表们到中国新疆实地考察，感受美丽、真实、好客的新疆。

各国常驻日内瓦外交官和联合国官员共500余人出席会议，各方高度评价艾尔肯讲话，表示讲话增进了他们对新疆情况的了解。发展中国家代表普遍希望中方举办更多宣介新疆情况的活动。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)