俄美以三国有关涉伊朗问题会晤无果

新华社耶路撒冷6月25日电（记者吕迎旭）俄罗斯、美国和以色列三国25日在耶路撒冷举行会晤，主要讨论伊朗在叙利亚的军事存在问题。由于三方立场大相径庭，会议没有达成任何协议或共识。

在会晤中，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿、以色列总理内塔尼亚胡和俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫各自表明对伊朗立场。

博尔顿称伊朗是地区“好战和侵略行为的源头”，威胁了全球石油供应。他敦促伊朗放弃拥有核武器，停止支持恐怖主义。

内塔尼亚胡在会议开幕时发表讲话，重申伊朗必须撤出叙利亚。他敦促在2011年后抵达叙利亚的外国军队全部撤离，认为这将对俄罗斯、美国、以色列和叙利亚都有利，他希望此次会议讨论实现这一目标的具体措施。

帕特鲁舍夫则重申，伊朗是俄罗斯的盟友，他不同意将伊朗视为地区的威胁，相反，伊朗在叙利亚打击恐怖主义，为地区稳定作出了贡献。另外，他反对将近日海湾地区油轮遭袭归罪到伊朗头上，认为应对袭击事件进行调查。他还为伊朗击落美国无人机辩护，说被击落时无人机进入了伊朗领空。对以色列越境到叙利亚实施空袭，帕特鲁舍夫表示这是“不受欢迎”的行为。他说，以色列的关切应得到回应，但应通过非军事手段。

据以色列媒体报道，此次会议是内塔尼亚胡今年2月访问俄罗斯时向俄总统普京提议召开的。

叙利亚2011年陷入动荡，叙政府指责以色列在叙南部库奈特拉省支持叙反政府武装、加剧国内冲突。以色列坚称伊朗在叙境内部署军力，要求伊朗从叙撤军。叙利亚方面则表示，伊朗在叙利亚的存在是叙政府要求的，在叙利亚只有向叙军队提供帮助的伊朗军事顾问。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)