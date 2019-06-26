中国联合展台成法国国际阳光纪录片节亮点

新华社法国拉罗谢尔6月25日电（记者杨一苗）中国联合展台25日亮相第30届法国国际阳光纪录片节，将通过举办主题活动、纪录片展映、专业洽谈及签约等多场活动，集中展示近年来中国拍摄的优秀纪录片作品，推动中外业内人士合作。

据悉，中国联合展台由国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办，五洲传播中心承办，19家中国媒体和文化机构参展。这是中国联合展台第三次亮相该纪录片节。

记者在中国联合展台看到，《创新中国》《对望》《做客中国——遇见美好生活》《留法百年》等纪录片获得不少国外业内人士的关注。25日举办的“中国主题日”推出了“视听中国”中国纪录片展映分享活动、“中国时间”提案会、“中国之夜”签约发行赏映会等多项活动。

法国国际阳光纪录片节主席伊夫·让诺说，近年来，中国纪录片的拍摄和制作水平让人印象深刻。这次中国联合展台推出的纪录片提案和合拍项目题材多样、制作精良，能让更多国家观众产生共鸣。

中国国务院新闻办公室对外推广局副局长凌厉表示，随着中外交流日益频繁深入，国外民众比以往任何时候都更加渴望深入地认识中国、理解中国。中国题材日益成为国际纪录片行业的创作重点和传播热点，一部又一部中国题材优秀纪实节目在国外各类媒体平台热播，受到各国观众普遍好评和欢迎。

第30届法国国际阳光纪录片节24日至27日在法国海滨城市拉罗谢尔举行，共吸引来自全球65个国家和地区的1100余家机构、约2500名纪录片专业人士参加。

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