人民网北京6月25日电 中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社25日共同在北京举行《中国新媒体发展报告》（2019）发布暨新媒体发展研讨会，发布了《新媒体蓝皮书：中国新媒体发展报告No.10（2019）》（简称蓝皮书）。

蓝皮书在全面总结2018年中国新媒体发展状况、解读新媒体发展趋势及现存问题的同时，从新媒体在“一带一路”建设中发挥的作用、海外华文新媒体综合影响力评估两个角度，论述了国际视角下新媒体扮演的角色。蓝皮书认为，新媒体成为共建“一带一路”的重要组成部分，“数字丝绸之路”本身也是共建“一带一路”的重要领域。

新媒体在共建“一带一路”中发挥驱动引领作用

蓝皮书认为，新媒体成为共建“一带一路”的重要组成部分。新媒体不仅通过信息服务助推“一带一路”建设，“数字丝绸之路”本身也是共建“一带一路”的重要领域。

第一，互联网基础设施建设促进各国信息互联互通。为提高国家间沟通往来效率，从信息通信层面缩小全球数字鸿沟，中国致力于提高沿线国家信息基础设施建设水平达到标准。一方面，国内电信运营企业纷纷加强海外落地。2018年8月，中国铁塔与老挝政府等联合出资设立东南亚铁塔有限责任公司；9月，中国移动国际公司南非子公司正式成立，助力当地企业信息化建设和数字化转型；10月，中国联通（越南）运营有限公司在越南河内正式成立，至此，联通在“一带一路”区域的分支机构增至12个。另一方面，我国与多个国家的共建光缆网络项目正在稳步推进中，且中国积极推进国家间大数据、云计算、智慧城市等领域的合作。信息基础设施项目为共建“一带一路”倡议提供了强有力的保障。

第二，“丝路电商”成为推动“数字丝绸之路”建设的新引擎。根据《关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》数据，“数字丝绸之路”建设稳步推进，我国已与16个国家签署合作谅解备忘录，“丝路电商”全球布局步伐加快，我国与17个国家签署合作协议。根据京东发布的数据，2018年“一带一路”合作国家在京东使用跨境电商消费的订单量是2016年的5.2倍。

第三，我国媒体在共建“一带一路”倡议的背景下，通过项目协议等与国外媒体开展国际合作。在发挥信息服务作用，对外传播相关信息的同时，积极开展国际合作是我国媒体助力提升国家影响力的举措。2018年9月，在第三届中印互联网对话大会上，来自中印两国的89家机构代表和创投界人士就中印互联网发展和合作议题进行了讨论。2019年4月，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议召开。目前，已有来自全球86国的182家媒体加入“一带一路”新闻合作联盟。联盟将在建立公共稿库、数据库等方面进行探索。同时，“一带一路”新闻合作联盟网站也正式上线。2019年4月，《丝绸之路电视国际合作共同体5G+4K传播创新倡议书》正式发布。

海外华文新媒体传播矩阵逐渐成型

蓝皮书指出，当前，以移动网站、社交媒体账号为主体的海外华文新媒体传播矩阵逐渐成型。

为全面了解当前海外华文新媒体的发展趋势及其影响力，蓝皮书抽取了受众覆盖面比较大的100家重点华文媒体作为研究样本，着重分析其在网站、脸书（Facebook）、推特（Twitter）、微信、微博等新媒体平台的布局情况，通过指数评价体系量化评估综合影响力。

统计数据显示，100家海外华文媒体网站整体表现良好，在综合影响力排名TOP20的海外华文媒体网站中，美国有4家，马来西亚有3家，法国与新加坡各有2家。新加坡的联合早报网、马来西亚的中国报（网）与星洲日报（网）综合影响力居前三。

通过对数据进行深入分析，蓝皮书得出如下结论：

第一，从区域来看，东南亚地区的海外华文媒体网站影响力独树一帜。东南亚聚集了大批华人华侨，是海外华文媒体传播的重镇，其中，新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家的华文媒体尤为兴盛。在此次海外华文媒体网站影响力排行榜中，前十位中有6家来自东南亚，而在前五位中更是占据4个席位。

第二，综合资讯类华文媒体网站影响力不断提升。一些海外华文媒体网站积极为当地华人华侨、留学生，以及在当地工作、旅游的人群提供信息分享平台，满足日常的生活需求。网站通常包括求职招聘、房屋出租、二手商品等生活服务栏目。在网站影响力排行榜中，洛杉矶华人资讯网、奋斗在韩国、新西兰天维网、迪拜中华网、加拿大华人网都是这类华文网站的典型代表。值得注意的是，研究还发现有32家海外华文媒体网站影响力综合指数值低于60，凸显网站影响力存在一定的不平衡。

第三，海外华文媒体网站积极开设中国专题。如柬埔寨《高棉日报》、日本《东方新报》、法国《欧洲时报》等媒体官网设有专题或栏目，重点报道与中国的友好关系、推介中国品牌，以及密切关注中国两会等重大活动，传播主流声音。作为面向华人华侨的重要平台，华文媒体网站还大力传播华人华侨文化交流活动，如荷兰一网的“一团荷气”栏目、《高棉日报》的“华人华侨”栏目、葡新报的“侨乡广东”栏目等，有利于团结海内外中华儿女，激发华人群体共有的民族情感。

新媒体在国际舞台上作用凸显，是2018年中国新媒体发展的特征之一。据此，蓝皮书认为，应提升数字文化出海对传播中华文化的推动作用，加强网络文化国际交流，培育新型文化业态和文化消费模式，鼓励互联网平台企业全球化发展。这同时也为数字强国提供新的路径。（王若曦）

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