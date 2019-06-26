聚焦中国新媒体发展十大趋势 产业发展五大趋势

人民网北京6月25日电 中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社25日共同在北京举行《中国新媒体发展报告》（2019）发布暨新媒体发展研讨会，发布了《新媒体蓝皮书：中国新媒体发展报告No.10（2019）》（简称蓝皮书）。

新媒体发展的最新年度报告，分为总报告、热点篇、调查篇、传播篇和产业篇五部分。该书预测了中国新媒体发展十大趋势、中国新媒体产业发展五大趋势，并就当前发展中涌现的突出特征做出解读。

中国新媒体发展的十大趋势

蓝皮书预测了中国新媒体发展的十大趋势。

1. 数字经济成为我国经济高质量发展的核心动力

根据《中国数字经济发展与就业白皮书》数据，2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元，按可比口径计算，名义增长20.9%，占GDP比重为34.8%。这足以见得数字经济在推动国家经济发展中的作用。作为与数字经济紧密联系的互联网与新媒体行业，必然表现出较大的发展潜力。

2. 人工智能和5G商用将开启智能互联新时代

人工智能与5G商用，将改变人们衣食住行的方方面面，科技的使用将更为智能和人性化。而“智能+”的互联网技术将大大提升使用者的幸福度与获得感。

3. 以短视频为代表的网络视频业发展势头强劲

当下短视频的蓬勃发展有目共睹。为满足用户不断提出的新需求，网络视频行业会不断发展一些新的业务形态，例如流媒体视频服务。短视频平台的纷纷崛起，也会带动相关产业迅速发展并创新信息传播方式。

4. 工业互联网蓬勃发展，传统产业加速数字化转型升级

根据工信部数据，我国目前有近14000家企业拥有符合《企业数字化转型过程中可持续竞争能力建设方法论》提出的建设信息化环境下的新型能力。加速数字化转型是传统产业可持续发展的新方向，由此，工业互联网将蓬勃发展。

5. 互联网巨头多向布局，竞争边界模糊

2018年，互联网行业迎来上市潮。据艾瑞网统计，截至2018年12月14日，上市的国内互联网企业有64家。继BAT之后，今日头条、美团、滴滴被称为互联网行业新三巨头，缩写为TMD。而随着大型互联网企业全面开展业务收购和多方位布局，互联网企业间的竞争边界将日趋模糊。

6. 网络空间主流意识形态建设将得到进一步加强

2018年中共中央对意识形态工作做出的顶层设计、长远规划，以及习近平总书记在主持中共中央政治局第十二次集体学习时对媒体融合、主流媒体做出的指示，均为网络空间主流意识形态建设指明方向。

7. 信息消费将成为最具活力的消费领域之一

2018年，我国信息消费市场规模继续扩大。2018年8月，工信部、国家发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018~2020年）》，提出到2020年我国信息消费规模达到6万亿元。据此可预测，信息消费将成为最具活力的消费领域之一。

8. 新零售向深层次数字化发展

当前，整个零售行业仍缺少向数字化管理转型的深度变革。而新零售强调零售智能化，这就对产品的采购、销售、服务等全链条智能化提出了明确要求。为了提升行业竞争力、为用户提供优质体验，深度变革必不可少。

9. 粉丝经济成为互联网经济的重要商业模式

2019年4月，被称为网红电商第一股的如涵控股赴美上市。这成为粉丝经济变现的一个缩影。互联网能够放大个体价值，微博、抖音等不同平台也造就了追星的综合生态。依托精准化运营和良好的用户体验，粉丝经济变现途径将更加多元。

10. 网络扶贫持续走向深入

随着2020年全面建成小康社会的时间节点临近，网络扶贫进程将进一步加快，而以互联网企业为代表的企业主体在网络扶贫中的作用将日趋凸显。

中国新媒体产业发展的五大趋势

蓝皮书指出，中国新媒体产业发展呈现五大趋势。

第一，新媒体产业新巨头崛起。大数据、人工智能等新技术给新媒体产业带来新冲击和新机遇，拥有技术、团队优势的互联网公司将抢占市场份额。长期以来形成的BAT三巨头格局极有可能会被字节跳动、快手等后来者打破，并形成新的新媒体产业格局。

第二，5G、区块链新产业将逐步落地。5G技术的商用趋势已初见端倪。区块链在2018年前半年的高速成长后虽在后半年遭遇寒冬，但未来随着场景的丰富和落地，区块链产业将取得实质性进展。

第三，新媒体产业上市融资将更为便利。2019年3月13日，上交所向各保荐机构发布了《关于组织科创板股票发行上市审核系统集中测试演练的通知》。科创板意在推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合。因此，新媒体产业公司将成为科创板上市企业的重要来源。

第四，产业互联网成为突破新方向。新媒体产业公司在消费互联网积累足够的实力后，将通过产业互联网转型带动传统产业实现突破。目前，腾讯、阿里巴巴、百度等纷纷向产业互联网转型，产业互联网的拓展能力和程度将在一定程度上决定着新媒体产业公司的新空间。

第五，组织架构调整成为新趋势。为了更好地适应外部环境和自身发展战略，未来新媒体产业公司组织架构调整的方向将是分权、灵活和协同。

“视频日志”成为短视频市场竞争焦点

当前中国新媒体发展有一些值得注意的现象，据此，蓝皮书特别指出了发展中的一些显著特征。

第一，“视频日志”成为短视频市场竞争焦点。“视频日志”（Vlog）既具短视频轻快的特性又拥有较为丰富的内容，它革新了叙事方式，受到用户追捧。“Vlog热潮”的出现启发各大媒体对其进行扶持。例如，2018年9月，微博宣布针对Vlogger的扶持计划。2019年4月，抖音宣布全面开放用户1分钟视频权限，并推出“Vlog十亿流量扶持计划”，针对优秀作品和创作者进行奖励。此外，两会期间，媒体Vlogger的出现也是值得关注的。例如，在2019年全国两会报道中，人民日报官方微博推出了“人民日报新媒体记者两会Vlog”专题，截至2019年5月2日，新浪微博#两会Vlog#话题阅读量达1.5亿。同时，蓝皮书指出，2018年下半年短视频用户增长的红利逐渐消退。现存市场的竞争将更激烈。

第二，中等收入群体在网络舆论场内发挥愈来愈明显的作用。蓝皮书的统计数据显示，当前网络舆论场中国际话题和意识形态议题增多，科技科普科幻话题成为热点，经济民生话题身份代入感增强，司法舆情凸显网络“罗宾汉情结”，舆情源头更加多元。而网络上主要热议的话题，也多符合中等收入群体的特征。

第三，构建用户对区块链媒体的信任尚待时日。由于数字货币市场存在较大泡沫，同时公众对区块链媒体的认识并不深入，区块链媒体的发展受到阻碍。在这一困境下，许多区块链技术平台为了吸引用户加入，纷纷采用了发行代币、炒作代币的手段。这进一步加剧了区块链技术应用的浮躁，让区块链技术的实际“落地”更加困难。（王若曦）

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