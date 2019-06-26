特朗普任命格里沙姆出任白宫发言人 原系第一夫人发言人

人民网讯 综合美国媒体报道，美国总统特朗普25日任命格里沙姆出任白宫发言人。格里沙姆曾是第一夫人梅拉尼的发言人。

美国第一夫人梅拉尼25日在推特上宣布，她的女发言人斯蒂芬妮·格里沙姆（Stephanie Grisham）将接替萨拉·桑德斯，出任白宫新闻秘书。斯蒂芬妮·格里沙姆还将兼任白宫通讯联络办公室主任。梅拉尼娅称，“总统和我本人都认为，格里沙姆是这个职位最佳人选，为总统特朗普及国家服务”。

现任白宫新闻秘书萨拉·桑德斯将于本月底离职，回到家乡阿肯色州。

格里沙姆自2015年为特朗普团队效力，她将会是特朗普的第三名白宫发言人。桑德斯形容格里沙姆是朋友，是接替自己的适合人选。（老任）

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