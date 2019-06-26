特朗普任命格里沙姆出任白宫发言人 原系第一夫人发言人

人民网讯 综合美国媒体报道，美国总统特朗普25日任命格里沙姆出任白宫发言人。格里沙姆曾是第一夫人梅拉尼的发言人。
美国第一夫人梅拉尼25日在推特上宣布，她的女发言人斯蒂芬妮·格里沙姆（Stephanie Grisham）将接替萨拉·桑德斯，出任白宫新闻秘书。斯蒂芬妮·格里沙姆还将兼任白宫通讯联络办公室主任。梅拉尼娅称，“总统和我本人都认为，格里沙姆是这个职位最佳人选，为总统特朗普及国家服务”。
现任白宫新闻秘书萨拉·桑德斯将于本月底离职，回到家乡阿肯色州。
格里沙姆自2015年为特朗普团队效力，她将会是特朗普的第三名白宫发言人。桑德斯形容格里沙姆是朋友，是接替自己的适合人选。（老任）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】