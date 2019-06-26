社评：蓬佩奥操盘美国外交令世界不安

美国国务卿蓬佩奥的表现让人怀疑，冷战的狂热已经将他浸透了。近期，他围绕涉及中国、俄罗斯、伊朗的重点敏感问题频发强硬言论，其极端的政治偏见、嚣张的意识形态鼓噪，在当今国际关系舞台上达到了现象级的恶劣。他身为美国“首席外交官”，却更像一个对着整个世界的“首席阵前叫骂者”。

“一段时间以来，一些美国政客揣着同一个唱本，满世界污蔑中伤中国，到处煽风点火，挑拨离间，言行令人不齿。谎言就是谎言，说上一千遍还是谎言，蓬佩奥先生可以休矣!”中国外交部发言人如此对蓬佩奥的言行做出总结。从某种意义上讲，这也是中国不得不“奉陪到底”的一种表现。有人算过，过去一年多时间里，蓬佩奥成为被中国外交部点名回怼最多的外国政要之一。

蓬佩奥的很大一个问题在于，他用自己的言行对全球外交界都很在意的廉耻感表达了公然的蔑视。网上流传着他在德州农工大学演讲的视频，已经身为国务卿的他当时说：“我曾担任中央情报局局长。我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”言为心声，蓬佩奥不仅愿意自爆那些丑行，而且他显然在用同样的价值标准主导美国外交，他想用让全球目瞪口呆的方式改造美国外交，而拒绝被外交改造。

蓬佩奥显然对世界外交圈的那一套很不耐烦，他更喜欢中情局“白刀子进红刀子出”的凶狠做派。他一定觉得，美国的实力这么强，谈什么判，沟什么通，把家伙往桌上一拍，全齐了。他不仅在美国冲中国、俄罗斯、伊朗等发狠，他每次出国访问，都把造谣、威胁装在了拉杆箱里，随时给世界增添新的是非，制造美国以霸权主义方式牟利的机会。

反华，是蓬佩奥自设的人生要务吗？人们还真得沉下来研究一下这个问题。统计数据显示，蓬佩奥过去担任国会众议员时，共提出涉华消极法案24件，不仅常常借地区事务和国际事务向中国施压，还插手南海事务、干涉中国香港地区内政和中国宗教事务。如今他是国务卿，干反华勾当的路径更“四通八达”了，他在变得歇斯底里，利用手中权力和各种工具将其个人的反华意志朝着美国国家政策的方向猛推。

去年他在底特律经济俱乐部发表长篇演讲，比较全面地抖落出心意。他叫嚣必须让全球经济重回“美国模式”。他对目前世界上一些最成功的经济体没有采用“美国模式”感到不安，声称“只有在美国这样的政治环境中才可能产生活力、创造力和技术创新”。在“唯美独尊”逻辑的支撑下，他看哪个国家都不顺眼，他尤其对不走美国路的中国得以迅猛发展怀恨在心。

“中国在全球的投资也广受欢迎，我们必须确保这些投资无法在‘我们的市场’和‘我们的商业领域’取得优势。”蓬佩奥心里的“我们”，是必须与中国割裂开来的美国。为了让自己的逻辑成立，他只能编织一个又一个谎言——中国的科技创新是盗窃来的，中国的技术设备是不安全的，中国的市场是不公平的……他先把谎言说遍，然后逼着盟国等其他国家一起指鹿为马，否则就大棒伺候。他扬言“美国将不会与进口中国5G设备的盟国合作”，逼盟国在使用华为设备与保持同美国的盟友关系之间做选择，这套做派真的应了他对中情局“荣耀”的鼓吹。

中国公众会记住蓬佩奥的，但会把他作为美国外交道德突破下限的标志记住。不能不说，有这样的人来操盘美国外交，整个世界都会不安，和平多了一分真实的风险。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)