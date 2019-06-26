德国连续发现二战未爆炸弹 疏散众多民众

人民网讯 据法新社报道，当地时间25日， 德国警方表示，法兰克福（Frankfurt）北方的吉森市（Giessen）发现2颗第二次世界大战时期的未爆弹，约有2500人被迫疏散。本月稍早，柏林市中心一座大型商场附近也发现一颗重达100公斤的二战时期美军未爆弹，在疏散周遭大约3000人后，当局成功拆除炸弹。

这2颗未爆弹是在德国中部黑森邦（Hessen）吉森市一处工业区被人发现，分别是重达250公斤的德国炸弹和50公斤的美国炸弹。当地警方指出，德制炸弹因为太过老旧而无法拆除，必须被引爆，美制炸弹则能安全拆除。警方还透露，包括收容中心的800名难民在内，约有2500人在德制炸弹引爆前暂时撤离家园。

第二次世界大战结束后，德国境内仍遍布许多未爆弹，这些都是二战同盟国对纳粹德国进行轰炸的遗留物。专家指出，二战时期在德国投下的数百万枚炸弹，其中有10%没有爆炸。（老任）

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