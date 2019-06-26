联邦快递就出口管制规定起诉美国商务部

6月25日，一辆联邦快递送货车停在美国纽约曼哈顿街头。新华社记者 李木子 摄

新华社华盛顿6月24日电（记者高攀 邓仙来）美国联邦快递公司24日就出口管制规定对美国商务部提起诉讼，认为美国政府不应指望该公司实施出口管制规定，要求该公司为承运的货物承担责任不合理。

联邦快递当天发表声明说，已在美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼，寻求阻止美国商务部要求该公司实施出口管制规定。声明说，出口管制规定违背了公共承运人在美国宪法第五修正案下所享有的“正当程序”权利。

声明说，美国政府要求联邦快递检查其每天承运的数以百万计包裹中的物品是否符合出口管制规定既不现实也不合理，给公司造成很大负担，“联邦快递是一家运输公司，而不是执法机构”。

联邦快递在起诉书中强调，为遵守出口管制规定，该公司会对发货人和收件人的姓名和地址进行筛选，以确定它们是否在限制交易的“实体名单”上，但很难保证承运的物品是否符合出口管制规定。

联邦快递在当天的声明和起诉书中并未提到中国华为公司。但美国媒体认为，联邦快递的上述起诉与此前美国商务部将华为列入限制交易的“实体名单”和联邦快递未按名址投递华为相关快件存在关联。

针对联邦快递在未经用户同意、也没有告知用户的情况下，擅自将快件转寄他地，未按名址投递相关快件，中国有关部门已依法启动调查程序。中国外交部发言人耿爽24日在例行记者会上表示，联邦快递作为一家大型跨国企业，理应对外作出合理解释，理应为自身行为负责。同时，“我们敦促美方立即停止并纠正错误做法，为各国企业的运作和正常合作创造条件”。

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