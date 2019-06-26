以切断加沙燃料供应 因巴勒斯坦人向以放燃烧气球

以色列方面25日暂停对加沙地带的燃料运输，缘由是巴勒斯坦人向以色列境内放飞燃烧气球。

以色列国防部分管巴勒斯坦民政事务的部门在一份声明中说，从加沙地带向以色列放飞的燃烧气球在边界地带引发火灾，25日上午起暂停经由凯雷姆沙洛姆货物口岸的燃料运输，“直至另行通知”。

路透社报道，巴勒斯坦示威者在加沙地带放飞带有燃烧装置的气球，以期在附近的以色列农田引发火灾。燃烧气球引起的火灾去年数以百计。

作为停火协议的一部分，以色列和与控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）去年底在联合国协调下就燃料运送事宜达成一致，费用由卡塔尔承担。

燃料供应改善了加沙地带的电力供应，现在每天供电12小时。加沙地带先前每天供电6小时。

以色列长期封锁加沙地带，200万加沙民众生活高度依赖以色列，包括电力、水、通信甚至货币。（王雪梅）【新华社微特稿】

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