以切断加沙燃料供应 因巴勒斯坦人向以放燃烧气球

以色列方面25日暂停对加沙地带的燃料运输，缘由是巴勒斯坦人向以色列境内放飞燃烧气球。
以色列国防部分管巴勒斯坦民政事务的部门在一份声明中说，从加沙地带向以色列放飞的燃烧气球在边界地带引发火灾，25日上午起暂停经由凯雷姆沙洛姆货物口岸的燃料运输，“直至另行通知”。
路透社报道，巴勒斯坦示威者在加沙地带放飞带有燃烧装置的气球，以期在附近的以色列农田引发火灾。燃烧气球引起的火灾去年数以百计。
作为停火协议的一部分，以色列和与控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）去年底在联合国协调下就燃料运送事宜达成一致，费用由卡塔尔承担。
燃料供应改善了加沙地带的电力供应，现在每天供电12小时。加沙地带先前每天供电6小时。
以色列长期封锁加沙地带，200万加沙民众生活高度依赖以色列，包括电力、水、通信甚至货币。（王雪梅）【新华社微特稿】
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】