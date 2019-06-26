美制裁伊朗最高领袖 伊称不会在承受压力时与美对话

美国总统唐纳德·特朗普24日签署行政令，对伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊以及多名高级军官施加经济制裁。

这是美方首次把伊朗最高领袖列为制裁目标。伊朗官员随后回应，伊方不会在承受压力的情况下与美方对话。

【没有先例】

白宫24日发布制裁清单，列入哈梅内伊和最高领袖办公室；同时列入其他向哈梅内伊提供支持的个人或机构。美国财政部宣布，制裁伊朗伊斯兰革命卫队8名高级指挥官。

多家媒体以“没有先例”描述美方制裁，因为这是美方首次把伊朗最高领袖直接列为制裁目标。最高领袖是伊朗宗教和政治最高领导人。自1979年伊斯兰革命以来，只有赛义德·鲁霍拉·霍梅尼和哈梅内伊两人担任这一职务。

特朗普在白宫告诉媒体记者，制裁是对伊朗近期“挑衅”的回应，“强硬且恰当”，“我们将继续对德黑兰施压，直至伊朗方面改变恶意行为，包括试图拥有核武器”。

他说，追加制裁部分是为了回应伊朗上周击落一架美军无人机，哈梅内伊对这一“敌对行为”负有“最终责任”；制裁将阻止哈梅内伊、他的办公室以及与上述二者关系密切的个人和机构获得“关键资金资源和支持”。

美国财政部长史蒂文·姆努钦说，制裁将冻结“数百亿美元”伊方资产，“一些人说这些（制裁）带有象征性，事实根本不是那样”。他同时披露，特朗普要求他本周晚些时候制裁伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫。

【无效互动】

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，随后恢复并追加对伊制裁。两国紧张关系最近因伊方击落美方无人机、美方据信对伊方发起网络攻击等事件而加剧。

就美方制裁，伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特·拉万希24日告诉媒体记者，伊方不会在遭受制裁威胁的情况下与美方对话，制裁是美方“不尊重国际法和秩序”的最新例证。

联合国安全理事会24日应美方请求，就海湾地区多艘油轮遇袭召开闭门会议。美方指认伊方关联油轮遇袭，伊方多次否认。

拉万希说，如果美方希望地区紧张局势“降级”，应该停止“军事冒险主义”，包括撤回部署在伊朗周边的海军舰队，同时停止对伊朗发动“经济战”。

伊朗外长扎里夫在社交媒体“推特”写道，美方一些“鹰派”人士与特朗普关系密切，“他们不想要外交，只渴望战争”。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾告诉媒体记者，一些伊朗官员曾告诉他，“刀架在脖子上的时候不可能对话”。“如果你要施行最严厉制裁，那么，你想要什么样的对话？”

【不见尽头】

特朗普24日说，美方“不寻求”与伊方冲突，制裁什么时候解除将视伊方反应而定，可能明天解除、“可能要很多年”。

只是，美国财政部前高级官员约翰·史密斯告诉路透社记者：“一般说，当你制裁一个国家的元首时，已经没有回头路可以走。”

多家媒体报道，美国在欧洲和亚洲的不少盟友认为，美方“抛弃”伊核协议构成“错误”，担心美伊相互误判，“擦枪走火”乃至爆发军事冲突。

英国外交大臣杰里米·亨特说，英方对当前局势担忧，将尽力寻求为局势“降温”。“我们不认为任何一方希望开战，但我们非常担心，可能卷入一场意外的战争。”

一些分析师说，美方对伊方“极限施压”、让伊朗经济陷入困境，可能迫使伊方采取激进策略。

法国常驻联合国代表弗朗索瓦·德拉特告诉媒体记者，法方认为，“极限施压”只有配合“极限外交”才有意义，各方必须寻求外交解决方案。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)