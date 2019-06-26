美超级富豪呼吁对最富群体增税：不仅公平 而且重要

美国18名超级富豪对2020年美国总统选举参选人发出联名公开信，说向最富群体增税将令全体美国人受益。

美国市场观察网站24日报道，这18名超级富豪包括金融大鳄乔治·索罗斯、脸书公司联合创始人克里斯·休斯和迪士尼家族继承人阿比盖尔·迪士尼。

他们在公开信中写道，对最富1%美国人中的十分之一增税，不仅公平，而且至关重要。

他们写道，新增税收可以大力资助今后的“聪明投资”，如清洁能源创新、应对气候变化、推广普惠的婴幼儿保健、减轻助学贷款压力、改善基础设施、抵免低收入家庭税赋等。

这封公开信没有给民主党和共和党任何一名总统选举参选人背书，但提到联邦参议员伊丽莎白·沃伦所提建议，即对资产超过5000万美元的家庭每年征收2%“财富税”，对资产超10亿美元的家庭每年征税3%。这项建议如果施行，有望10年内增加2.75万亿美元财政收入。

公开信说，这项针对极少数美国人的“适度税收”可以增加如此多财政收入，“反映美国最富阶层的财富达到历史性水平”。

信件写道：“我们这些署名信件的人享有非同寻常的财富，但我们每个人希望生活在这样一个美国，即这个国家能应对我们共同的未来所面临最大挑战。”

这并非美国最富群体第一次表达愿意承担更多税赋的意愿。2017年，包括索罗斯和乔治·洛克菲勒在内，400名亿万富豪公开反对总统唐纳德·特朗普的税制改革，说税改将加剧贫富差距。

美国摩根大通公司首席执行官杰米·戴蒙今年1月说，“赚得最多的人承受得起更多缴税”，他本人愿意更多缴税，以消除美国社会“一些根本问题和不平等现象”。

今年早些时候，阿比盖尔·迪士尼抨击华特迪士尼公司首席执行官博格·伊格，说他6560万美元的薪酬“疯狂”。（卜晓明 新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)