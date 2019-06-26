安置站缺衣少食条件恶劣　美国转移偷渡儿童

近250名未成年非法移民在美国得克萨斯州边防巡逻队的安置站滞留数周，缺衣少食，卫生状况恶劣，经媒体曝光，得以移送卫生与公共服务部运营的儿童看管机构。

卫生与公共服务部发言人伊芙琳·斯托弗24日说，已经重新安置这249名儿童。

美联社等媒体报道，由多名律师组成的检查组上周走访得州边防巡逻队在埃尔帕索县克林特镇的安置站，发现那里没有窗户，所收押儿童缺少食物、衣服、洗漱用品和卫生设施，一些儿童睡在地上，15名儿童患流行性感冒。

一名检察组成员认定，非法移民儿童在安置站遭受“非人道”对待。

依据美国法律，未成年非法移民穿过边境时，如果没有父母或监护人陪同，在安置站关押最多72小时，应尽快移送卫生与共服务部运营的看管机构。只是，不少儿童迟迟没有得到移交，克林特等安置站人满为患，严重“超载”。

斯托弗说，移民儿童已经在安置站等候太久，这些安置站“不是为了照顾孩子而设计”。

她说，国土安全部5月向卫生与公共服务部移送大约1万名未成年非法移民，是迄今单月移交人数最多的一次。

得州政府上周在联邦法庭辩解说，尽管没有提供牙刷和肥皂，他们向偷渡儿童提供了符合“安全和卫生”标准的居住环境。（许苏培）【新华社微特稿】

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