约翰逊提精简现有“脱欧”协议 “豪赌”欧盟让步

英国执政党保守党党首暨下任首相热门人选鲍里斯·约翰逊在24日播出的专访中承认，英国若想10月底如期退出欧洲联盟，需要欧盟方面善意配合。

他提议精简现有“脱欧”协议，保留欧盟侨民权益和“分手费”内容，去掉确保爱尔兰与英国北爱尔兰地区不设“硬边界”的“备份安排”，同时把北爱边界问题留到“脱欧”后新设置的“执行期”解决。

约翰逊重申，如果欧盟不予配合，英国不得不选择“无协议脱欧”。

【拆分协议】

约翰逊接受英国广播公司政治新闻编辑劳拉·库恩斯伯格的独家专访24日播出。依据采访文字记录，他提议拆分首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议，“拿掉已死的部分”，“选取能用的部分”并予以落实。

在他看来，首先应保留协议中的欧盟侨民权益部分；协议规定的大约390亿英镑“分手费”金额可观，英国就“何时和如何”支付应尽力模糊。

至于如何避免“脱欧”后爱尔兰与英国北爱地区间恢复“硬边界”、即重新设置实体海关和边防检查设施，他认为英欧应同意把问题留到10月31日以后启动的“执行期”解决。

按照他的想法，欧盟应给予英国一段时间作为“执行期”。这段“执行期”与现有“脱欧”协议规定的“过渡期”不同，“执行期”内英欧关系维持现状，以便双方找出解决“硬边界”问题的技术方案并就“脱欧”后双方关系达成协议。

他承认，解决“硬边界”难题无法一蹴而就，没有现成方案；但他确信，凭借“丰富经验”和“积极能量”一定能找到答案。

【希冀合作】

约翰逊说，他“一刻都不相信”英国会“无协议脱欧”，也不愿意看到“无协议脱欧”。他相信英国与欧盟仍有可能及时达成新“脱欧”协议，主要原因是英吉利海峡两岸的政治生态已显著变化。

在欧盟方面，带有明显民粹倾向的英国脱离欧盟党有29人新当选欧洲议会议员，他们“特别”不受欢迎；欧盟“渴望”英国支付高额“分手费”；欧盟同样不希望恢复“硬边界”，也不希望“无协议脱欧”伤及自身。

约翰逊指出，现有“脱欧”协议中的“备份安排”大部分由英方谈判团队设计，因而有可能予以改进或取消。

如果欧盟不愿合作，他认为，需要以不惜如期“无协议脱欧”方式显示英方的严肃程度。他说，英方需要破除长期笼罩自身的“失败主义和消极”阴云，“自信、严肃”地筹备“无协议脱欧”，即“脱欧”后与欧盟经贸关系退至世界贸易组织框架内。

他说，“脱欧”并非全由英国掌控，需要欧盟显现“互助与合作”。“我们会与朋友和伙伴一同确保（‘脱欧’）结果明显符合英吉利海峡两岸民众、工商业和社区团体的利益。”

他声称自信有能力让英国议会不阻止“无协议脱欧”，主要原因是英国国内政治生态已经随着保守党和最大反对党工党所获民意支持率下滑而改变。为渡过生存危机，议员们会选择支持他。

【质疑难消】

因21日凌晨与女友凯丽·西蒙兹争吵惊动警察，约翰逊连日来占据英国媒体报道头条，支持率因而有所下滑。他在接受库恩斯伯格采访时没有正面回答当时发生了什么，只说不应让公众关注他的私人生活。

就保守党党首决选对手杰里米·亨特指认他再次躲掉一场直播辩论是“懦夫”行为，约翰逊没有正面回应，只承诺当选首相后将领导一个“中间偏右”政府。

他阐释的“脱欧”计划遭遇质疑。路透社报道，一些贸易专家怀疑北爱边界问题至少在短期内难以用技术手段解决。爱尔兰外长西蒙·科文尼上周说，保守党竞选人提出的所有“硬边界”解决方案“不靠谱”。

英国广播公司政治新闻编辑库恩斯伯格认为，约翰逊的计划充斥“如果和但是”，推定欧盟会在“极端紧迫的日程内”同意支持他。但他“真正有争议的赌局”是坚称能在10月底以前与欧盟谈成新协议。（海洋）（新华社专特稿）

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