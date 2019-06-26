欧洲委员会议会大会重赋俄表决权 乌强烈反对

欧洲人权法院所属组织欧洲委员会25日经议会大会表决，同意邀请俄罗斯代表团参加议会大会6月议程，承认俄方代表享有包括表决权在内的“基本权利”。

欧洲委员会2014年为惩罚俄罗斯“非法吞并”克里米亚地区而剥夺俄方在议会大会的表决权。乌克兰强烈反对恢复俄方表决权，担心欧美对俄制裁“裂开第一道口子”。

【俄罗斯重获表决权】

欧洲委员会的议会是咨询机构，不承担立法职责，有议事权，可向这一组织的决策和执行机构部长理事会提建议。本届议会由大约300名议员组成，由欧洲委员会47个成员国从本国议员中推举产生。

议会大会24日经深夜辩论，25日凌晨以119票同意、62票反对、10票弃权通过决议，同意“邀请现在大会中没有派驻代表的成员国提交参加2019年6月议程的代表资格凭证”，同时声明“大会各方代表团成员的基本权利”理应得到保障、而不受任何制裁影响，意味着俄方代表时隔5年后重获表决权。

克里米亚自治区2014年经“公投”宣布脱离乌克兰、并入俄罗斯。美国和欧洲联盟对俄施加制裁。欧洲委员会议会大会同年4月通过决议，剥夺俄方表决权。俄方2016年起不再遵照大会规章提交代表资格凭证，从2017年起拒绝支付每年3300万欧元的欧洲委员会预算支出份额。

议会大会准备26日选举欧洲委员会新一任秘书长，以接替挪威前首相托尔比约恩·亚格兰。俄方要求在秘书长选举前恢复俄方在欧洲委员会的所有合法权利。法新社报道，俄方以退出欧洲委员会相威胁；一旦退出，意味着俄罗斯公民将无法向欧洲人权法院提起诉讼。

但俄外长谢尔盖·拉夫罗夫5月在芬兰首都赫尔辛基参加欧洲委员会部长会议时说，俄方无意退出这一组织。议会大会的文件提到，之所以恢复俄方表决权，是因为考虑“部长理事会在赫尔辛基所作决定以及导向决定的例外情况”。

法国分管欧洲事务的国务秘书阿梅莉·德蒙特沙兰说，如果任俄方退出，“会制造危险……让数百万公民失去向保护他们权益的机构（申诉）的渠道”。

【乌克兰忧“制裁松口”】

欧洲委员会1949年创建，设在法国斯特拉斯堡，以“促进欧洲人权、法制、文化同一性”为宗旨，1998年根据《欧洲人权公约》设立欧洲人权法院，受理成员国公民的侵权诉讼。它与欧盟没有直接关联，但联系较密切，两个组织的议会定期召开联席会议。俄罗斯1996年加入欧洲委员会。

乌克兰一直反对恢复俄罗斯表决权，支持它立场的有英国和巴尔干国家。它曾警告：欧洲委员会对莫斯科“重开大门”，意味着对俄制裁裂开第一道口子。

乌克兰驻欧洲委员会议会大会代表团主席弗拉基米尔·阿里夫说，这一决议“释放非常不好的信号：一国可以我行我素，吞并另一个国家的领土……不用付任何代价。”

乌克兰忧心忡忡，俄方没有欢欣鼓舞。俄罗斯卫星通讯社报道，俄方说，乌克兰、英国和格鲁吉亚代表对决议提出总计200多项修正意见，仅一项获得采纳，但这项“附加条款”可能阻碍俄方代表参会资格获得正式批准。阿里夫表示，乌方准备寻求议会大会制裁俄方代表团。

俄方准备当天向议会大会提交确认参会代表资格的申请。俄国家杜马、即联邦会议下院国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基说，俄方几年来一直争取“禁止对议会大会中（成员国）的表决权、发言权和派驻代表权施加制裁”，重邀俄方参会说明欧洲委员会采取“建设性立场”。（沈敏）（新华社专特稿）

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