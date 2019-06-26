G20大阪峰会期待中国方案

王珍 中国人民外交学会原副会长

G20大阪峰会将于6月28日至29日举行。习近平主席将出席会议。这是习主席连续第七次出席或主持G20峰会，充分体现出中国对G20合作和全球经济治理的高度重视。

G20集中了世界主要发达国家和主要新兴经济体，经济总量约占全球经济的85%，人口占全球的2/3。可以说G20的状况是世界经济的晴雨表，G20的关切和走势折射出世界经济发展趋势和全球治理焦点。特别是在当前世界经济和贸易、投资、金融、环境领域都面临严峻挑战，国际社会殷切期望G20更有作为、更有实效，期待着大阪峰会取得积极成果。

大阪峰会的成功靠与会各方共同努力，大国承担着更多更大的责任。许多成员国包括东道国日本都对习主席出席会议抱有热切期待，国际社会普遍认为，在世界格局正在发生重大而深刻变革的今天，中国智慧和中国方案尤应予以特别重视。

国际社会和世界各国热切期待着：第一，在大阪峰会上听到中国对世界经济形势和全球治理的看法和主张，为当下全球存在的重大问题找根源、把脉搏、开方子，引导世界经济健康稳定发展的大方向。在近几年举行的重大多边活动中，习主席反复阐述了中国的相关理念和主张，正在逐步深入人心，为解决世界经济面临的问题发挥着越来越大的作用。但诸多负面因素和复杂矛盾仍严重困扰着世界经济，阻碍甚至冲击着许多国家的发展，特别是事关国际经济秩序和规则，影响世界经济增长前景和全球经济治理格局的重大问题，例如国际贸易争端解决机制、构建自由开放的贸易投资政策环境和促进全球经济包容和可持续增长等重大问题，国际社会期待着在大阪峰会上进一步认真讨论，期待着中国方案能促成普遍共识。

第二，国际社会和G20多数成员期待着中国在大阪峰会上继续旗帜鲜明地反对单边主义、贸易保护主义和霸凌主义，坚持全球化和多边主义的大方向。单边主义是当前世界经济和贸易面临的最大挑战，是对世界经济发展前景最大威胁，是与20年前由包括美国在内的西方七国集团倡议成立的G20机制的初衷背道而驰的，也是与联合国、世贸组织等国际组织的宗旨格格不入的，是逆历史发展潮流的。纵观近2年的世界大事，几乎所有损害大多数国家利益的纷争、冲突和贸易战祸根都源于单边主义。

第三，期待着习主席出席金砖国家领导人会晤等重大活动和与一些国家领导人的双边会晤取得积极成果。党的十八大以来，习主席利用出席多边活动的机会广泛开展高层接触已成惯例，成果丰硕，此次亦然。这些重要活动，无疑将推动中国与相关组织和国家的合作进一步发展。

大阪峰会在即，人们热切期待会议朝着正确的方向，集中各方智慧，协调立场，在一系列事关世界经济前途和各国人民福祉的重大问题上最大程度地达成共识，缩小分歧，取得积极成果，使G20机制更有生命力、影响力和凝聚力。中国作为负责任大国，定将再次为这次峰会的成功举行和维护公平正义的国际秩序作出力所能及的新贡献。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)