摩洛哥逮捕4名与“伊斯兰国”有关联人员

新华社拉巴特6月25日电（记者陈斌杰）摩洛哥内政部25日发布公报说，摩中央司法调查局当天在南部城市马拉喀什附近逮捕4名与极端组织“伊斯兰国”有关联的人员。

公报说，4名嫌疑人年龄在25岁到40岁之间，调查显示他们与境外活跃的“伊斯兰国”极端分子有联系，并企图使用爆炸装置在摩洛哥发动恐怖袭击。

公报说，警方在抓捕行动中缴获电子设备、化学药剂等用于制作爆炸装置的物品。摩司法部门正在对此案进行调查。

2003年5月，摩洛哥北部重镇卡萨布兰卡发生恐怖袭击，造成重大人员伤亡。摩洛哥随后采取预防性反恐措施，成效显著。据摩中央司法调查局提供的数据，2015年初至2018年6月，摩洛哥捣毁53个恐怖主义团伙，将815名涉恐嫌疑人移交司法机关。

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