摩洛哥逮捕4名与“伊斯兰国”有关联人员

新华社拉巴特6月25日电（记者陈斌杰）摩洛哥内政部25日发布公报说，摩中央司法调查局当天在南部城市马拉喀什附近逮捕4名与极端组织“伊斯兰国”有关联的人员。
公报说，4名嫌疑人年龄在25岁到40岁之间，调查显示他们与境外活跃的“伊斯兰国”极端分子有联系，并企图使用爆炸装置在摩洛哥发动恐怖袭击。
公报说，警方在抓捕行动中缴获电子设备、化学药剂等用于制作爆炸装置的物品。摩司法部门正在对此案进行调查。
2003年5月，摩洛哥北部重镇卡萨布兰卡发生恐怖袭击，造成重大人员伤亡。摩洛哥随后采取预防性反恐措施，成效显著。据摩中央司法调查局提供的数据，2015年初至2018年6月，摩洛哥捣毁53个恐怖主义团伙，将815名涉恐嫌疑人移交司法机关。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】