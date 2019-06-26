美方在巴林经济研讨会推介“世纪协议”经济方案

新华社麦纳麦6月25日电由美国和巴林合办的题为“和平促繁荣”的经济研讨会25日晚在巴林首都麦纳麦开幕，美国总统高级顾问库什纳在会上推介美方所谓推动解决巴以问题“世纪协议”的经济方案。

库什纳在社交媒体直播的会议上发言称，在经济发展路径上达成一致是巴勒斯坦和以色列实现和平的必要前提。这一经济方案的愿景目标是巴勒斯坦实现国内生产总值翻一番、创造超过100万个就业岗位、失业率降至接近个位数以及贫困率减少50%。

库什纳同时表示，如果巴以冲突“没有持久、公正的政治解决方案”，巴勒斯坦就不可能实现经济增长与繁荣，但此次研讨会不讨论政治内容，政治问题将在“适当的时候”讨论。

22日，美国白宫公布“世纪协议”的经济部分内容，包括在未来10年促成对巴勒斯坦超过500亿美元的投资等。这一方案还计划帮助约旦河西岸和加沙地带融入中东地区和全球市场，促进巴勒斯坦与周边国家合作，同时促进埃及、以色列、约旦和黎巴嫩等周边国家经济发展。

美国总统特朗普上任后，开始酝酿所谓“世纪协议”，希望以此推动巴以双方实现最终和平。巴勒斯坦方面多次表示不会接受这一协议，反对并拒绝出席巴林经济研讨会。24日，巴勒斯坦民众在多地举行游行集会，抗议巴林经济研讨会和美国所谓推动解决巴以问题的“世纪协议”。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)