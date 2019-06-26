美国国务卿突访阿富汗

新华社喀布尔6月25日电（记者邹德路 陈鑫）美国国务卿蓬佩奥25日突访阿富汗首都喀布尔，与阿富汗领导人就阿富汗和平谈判等问题举行了会谈。

据阿富汗黎明电视台报道，蓬佩奥当天对阿富汗进行了未事先宣布的访问。他在同阿富汗总统加尼和阿政府首席执行官阿卜杜拉举行会谈后对媒体表示，他与两位阿富汗领导人一致认为，和平是当前第一要务，阿富汗绝不能成为国际恐怖主义的温床。

蓬佩奥说，美国已向阿富汗塔利班明确表示会从阿富汗撤军，但尚未就撤军时间表达成一致。美国正在努力为阿富汗国内各派展开谈判创造条件。他说，在德国和卡塔尔方面的促成下，7月在卡塔尔将举行一次阿富汗内部对话。

另据美国国务院25日发布的声明，蓬佩奥当天在喀布尔对媒体表示，美方与塔利班在反恐问题上的谈判已取得很大进展，相关草案文本已接近完成，希望能在今年9月1日之前达成和平协议。

蓬佩奥说，美方在与塔利班谈判的同时也会与阿富汗政府进行密切沟通，以协调美方与阿富汗政府的立场。（参与记者：刘品然）

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