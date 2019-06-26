中德经济日暨中国锡山投资推介会在德国举行

人民网柏林6月25日电（记者 李强）当地时间6月25日，中德经济日暨中国锡山投资推介会在德国斯图加特市举办。本次推介会吸引了中德政商界人士、知名跨国公司、咨询公司、行业协会、商会等机构单位和近百位新老客商齐聚一堂，共话中德经济合作对接。

推介会上，与会嘉宾共同观看了锡山经济技术开发区全新宣传片。锡山区委常委、锡山经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任陈秋峰致欢迎辞。他说，近年来，锡山紧紧围绕打造苏浙沪地区“创新、兴业、宜居、乐活”优选理想地这一目标，全面确立“产业强区”主导战略，致力打造具有全球吸引力的科创产业化中心、国内一流高新产业集聚区、城乡融合的一流美好城区典范。

陈秋峰表示，斯图加特是德国的工业重镇和文化名城，聚集了包括戴姆勒、保时捷、博世等在内的一批知名高科技企业；锡山是一座崇尚创新创业的城市，有着独特的资源禀赋和雄厚的产业基础，双方合作潜力巨大。此次《中欧（德国）产业园深化合作协议》的签约，标志着两地产业合作迈出坚实步伐，锡山也将不断深化产业合作，拓展广度深度，提升开放水平，为德国企业拓展中国市场创造最佳平台。

锡山经济技术开发区招商局局长朱艳作主题推介，从优越的区位条件、完整的产业基础、便捷的交通网络、完善的公共配套、优美的宜居环境、多样的载体支撑等多方面、全角度地向参会嘉宾介绍了一个充满活力和发展前景的开发区，充分表达了与各位嘉宾开展互利合作的真切期待。

近年来，开发区以国际先进发展理念为引领，大力发展先进制造业、现代服务业和新兴产业，加快构建现代产业发展体系。截至目前，开发区拥有企业5400多家，其中外资企业1060家，形成了电子信息、智能装备、精密机械（汽车零部件）、现代商贸四大主导产业，锻造了一个千亿级的产业高地，成为无锡对外开放的主阵地和经济发展的增长极。

据悉，锡山经济技术开发区下半年还将举办香港、日韩、上海、北京和深圳招商推介等专题活动，积极对外宣传开发区、推介开发区，吸引更多项目落户开发区。计划组织各类境内外推介活动，与专业机构合作，开展针对性的推介，提升开发区的知名度和吸引力。

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