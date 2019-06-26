特朗普夫人说其发言人格里沙姆将出任白宫新闻秘书

新华社华盛顿6月25日电（记者孙丁 徐剑梅）美国总统特朗普夫人梅拉尼娅25日说，她的发言人斯蒂芬妮·格里沙姆将成为新任白宫新闻秘书。
梅拉尼娅当天通过社交媒体宣布了这一消息。她说，格里沙姆将同时出任白宫通讯联络办公室主任，并继续担任第一夫人发言人。
特朗普25日在白宫出席一场活动时表示，他认为格里沙姆在新岗位上将会有“出色表现”。
格里沙姆将接替萨拉·桑德斯成为特朗普任内第三位白宫新闻秘书。6月13日，特朗普宣布桑德斯将于本月底离职。
格里沙姆2015年加入特朗普的总统竞选团队，在特朗普胜选后被任命为白宫副新闻秘书。她2017年3月加入第一夫人团队负责通讯联络事务。
白宫新闻秘书是白宫新闻办公室的高级别官员，负责对外发布白宫新闻并回应舆论关切，是美国政府中曝光率较高的一个职务。
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