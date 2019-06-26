驻泰国使馆再次提醒在泰中国公民注意防范电信诈骗

人民网曼谷6月26日电（记者 林芮）近日，多名在泰中国公民反映，有不法分子冒充中国驻泰使馆向其致电，有的在电话里谎称接电人护照等证件到期需延期或补办、有加急文件需要办理，否则将影响在泰居留。有的谎称接电人被泰国移民局遣返，需要来使馆办理手续，否则就取消其在国内户籍，并索要身份证、银行卡等个人信息。有的谎称接电人卷入刑事案件被司法机关通缉，要求其转接“人工服务”，诈骗团伙成员伪装的“国内公安机关”办案人员向接电人确认其正被国内公安部门通缉，并通过伪造的“通缉令”、“逮捕令”等文件，诱骗其汇款。

中国驻泰国使馆在此郑重提醒所有在泰中国公民注意以下事项：

一、是否申请护照旅行证件属个人意愿行为，驻泰国使领馆不会打电话通知当事人护照证件过期需要延期或补办并通过转账等方式缴纳有关费用或罚款。

二、驻泰国使领馆不会以电话方式通知中国同胞处理在泰国或中国境内的遣返及其它类型的案件，更不会要求接电人回拨任何电话号码进一步联系。

三、无论任何情况，驻泰使领馆均不会以使馆名义索取银行卡等个人财务信息、要求转账或汇款。请在泰中国同胞不要轻信任何以驻泰国使领馆名义索取个人财务信息或要求转账汇款的电话或邮件。

四、如接到疑似诈骗电话，建议挂断电话后拨打中国驻泰国使领馆领事保护热线核实，或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线请求将相关信息转驻泰国使领馆进一步核实。

如不幸上当受骗，应及时向当地警方报案，并同时向国内公安机关报警。受害人无法直接向国内公安机关报案的，可通过国内近亲属及时报案，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助（拨打110即可）。目前，我国境内各省级和地市级公安机关均成立反电信网络诈骗中心，各级反诈骗中心在接到报警电话并确认受害人被骗后，可迅速对嫌疑人银行账户进行止付、冻结，并通过后续工作将冻结资金返还至受害人账户，从而为受害人挽回损失。

泰国报警电话191

旅游警察热线1155（有中文服务）

中国驻泰国使馆领保电话+66-2-245-7010

中国驻清迈总领馆领保电话+66-81-882-3283

中国驻宋卡总领馆领保电话+66-81-766-5560

中国驻孔敬总领馆领保电话+66-80-936-6070

中国驻宋卡总领馆驻普吉领事办公室领保电话+66-94-595-6158

中国外交部全球领保服务应急呼叫中心24小时热线+86-10-12308/59913991

(责编：燕勐、常红)