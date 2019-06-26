伊朗总统说新制裁证明美国无意谈判

新华社德黑兰6月25日电据伊朗新闻电视台25日消息，伊朗总统鲁哈尼当天发表谈话，称美国对伊朗实施的新制裁措施证明美方无意寻求与伊朗谈判。

鲁哈尼说，美国对伊朗最高领袖哈梅内伊实施金融制裁毫无意义，而将伊朗外长扎里夫列为制裁对象更充分证明，美国所谓寻求谈判是个谎言。“你们（美国人）呼吁谈判。如果你们说的是真的，那么为什么还在寻求制裁我们的外交部长，很明显你们在说谎。”

鲁哈尼特别强调，领土主权是伊朗的“红线”，任何航空器非法闯入伊朗领空都意味着触及伊朗“红线”，伊朗将坚决自卫。

美国总统特朗普24日签署行政令，对伊朗最高领袖哈梅内伊及其领导下的机构实施制裁。特朗普表示，此次制裁是对包括击落美国无人机在内的伊朗近期一系列行为的回应。

美国财政部长姆努钦24日在记者会上宣布制裁伊朗伊斯兰革命卫队8名高级指挥官，并表示特朗普已要求他本周晚些时候制裁伊朗外长扎里夫。

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