“文旅融合——实践与真知分享会”在伦敦大英博物馆举行

利物浦国家博物馆发展部长安德鲁·埃文斯谈《完美的伙伴：兵马俑展在利物浦世界博物馆》(白天行摄)

人民网伦敦6月25日电（白天行）由中国驻伦敦旅游办事处主办的“文旅融合——实践与真知分享会”日前在伦敦大英博物馆举办。英国政府、文化、旅游、教育等领域近140位嘉宾出席。分享会上，伦敦旅游办事处主任薛伶介绍了筹备情况并对来宾表示了热烈欢迎，英国驻华使馆公使艾琳、中国驻英国使馆公使衔参赞于芃先后致辞。

在文旅融合的总主题下，会议从“历史和文化名人与旅游”、“文化活动、节庆与旅游”、“新科技与旅游”三个切入点破题，由多位中英业界翘楚与会分享实践与感悟：莎翁故居区议会主席克里斯多佛·凯特尔分享了《莎士比亚和汤显祖的链接》、著名汉学家吴芳思谈《萧伯纳和孙中山故居》以及利物浦国家博物馆发展部长安德鲁·埃文斯谈《完美的伙伴：兵马俑展在利物浦世界博物馆》等等。

在分组主题讨论中，来自高校和媒体等十位负责人分享了文化旅游融合发展的实践、探索与思考。主办方同时在会场中举办了“我们的丝路”和“美丽中国：天人合一 和谐共生”主题图片展。

作为“中国旅游文化周”系列活动的一部分，本次分享会突出“以文蕴旅，以旅彰文”，希望构建一座促进中英文化旅游交流的桥梁，思想文化交流互鉴的平台。

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)