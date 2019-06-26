诺奖作家“库切文集”走进中国读者

本报电 （任 立）南非诺贝尔文学奖得主库切的“库切文集”近日由人民文学出版社在京举办首发式暨文集首部作品《此时此地》的读书分享会。《此时此地》是两位世界级的作家J·M·库切和保罗·奥斯特3年间的通信集。外国文学专家陆建德和青年作家蒋方舟以互问互答的方式，分享了书中的精彩片段和关于文学的精彩见解。

蒋方舟是库切的忠实读者，并且通过自己的推荐使非常多的年轻读者接触到库切的代表作《耻》；而陆建德不仅为库切多部书撰写过序言或评论，还到库切家中做过客。《此时此地》的作者之一库切来自南非，影响了无数作家的创作，代表作有《耻》《等待野蛮人》等；另一位作者保罗·奥斯特是来自美国的著名小说家，代表作有《纽约三部曲》《幻影书》等。这两位作家的作品风格颇为不同，库切的作品聚焦于南非社会，对社会现实有比较强的指涉性；而奥斯特作品多写纽约，描述的是都市人的生活状态。他们成为朋友之后，库切向奥斯特发出邀请，约定两人通信3年，话题不限。

陆建德说，两位作家选择写信或传真交流，因而他们的交流有延宕，虽然慢一些，但有一种特别的亲密感；蒋方舟分享道，即时通信让我们有很多退避的方式，但书信是不太能逃避的表达方式，对方诚恳的、洋洋洒洒的叙事会要求我们认真回答。两位嘉宾就体育、电影、文学与时代等等书中的问题进行了深入的讨论。

近两年，人文社签下了J·M·库切的全部重要作品，包括通信集《此时此地》、3部文学评论及14部小说作品，将在“库切文集”中陆续出版。

据了解，库切的书在国内出版的已有《青春》《耶稣的童年》《夏日》等。

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