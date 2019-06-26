中国注册船员世界第一

据新华社北京6月25日电 （记者魏玉坤）交通运输部海事局局长曹德胜在25日举行的国新办发布会上说，截至2018年底，中国共有注册船员157.5万人，位居世界第一。
今年6月25日是第九个“世界海员日”。曹德胜说，当天发布的《2018年中国船员发展报告》白皮书显示，截至2018年底，中国共有注册船员157.5万人，同比增长6.2%，其中女性船员23.9万人。外派海员14.6万人次，同比增长5.1%。
船员教育培训与考试发证稳步推进。曹德胜介绍，截至2018年底，全国航海类专业共招生1.7万人，同比增长31.3%。船员考试18.5万人次，同比增长31.6%。
在船员国际合作方面，曹德胜说，目前已经与25个国家（地区）签署互相承认或单方承认中国海员适任证书协议，不断拓展船员的海外就业市场。
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