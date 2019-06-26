美国海关和边境保护局代局长辞职

人民网华盛顿6月26日电（记者 张梦旭）据美国媒体报道, 美国海关和边境保护局代理局长约翰·桑德斯6月25日表示，他将于7月5日离职。桑德斯没有说明辞职原因，但媒体普遍认为，这与美国对待被拘押儿童移民方式遭曝光有关。

日前，美联社曝光了得克萨斯州埃尔帕索市附近一家儿童移民关押中心的内部情况。由多名律师组成的检查组在这里发现，那没有窗户，所收押儿童缺少食物、衣服、洗漱用品和卫生设施，一些儿童睡在地上，15名儿童患流行性感冒。较大点的儿童需要照顾更小的孩子。

去年年末以来，已有6名未成年人在海关和边境保护局看管期间死亡。桑德斯上周对美联社说，边境巡逻站目前收容着1万5千人，远超出4千人的最大收容能力。桑德斯在采访中还说，这些孩子的死亡“深深地冲击了他”。

海关和边境保护局隶属美国国土安全部，是美国边境执法的主要力量。这也是今年上半年，海关和边境保护局第二次更换领导层。桑德斯今年4月刚刚被任命为代理局长，他此前担任过海关和边境保护局的首席运营官以及运输安全管理局（TSA）的首席技术官。

据《华盛顿邮报》披露，美国总统特朗普正准备任命美国移民及海关执法局代理局长马克·摩根为海关和边境保护局局长。马克·摩根在奥巴马政府时期曾担任美国边境巡逻队队长，但当特朗普上任时他被解职。马克·摩根通过在福克斯新闻网上赞扬特朗普的一系列表现，重获特朗普青睐。特朗普上个月刚刚任命马克·摩根为摩移民及海关执法局代理局长。

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