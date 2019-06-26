互信才能互利 互利带来共赢(钟声)

“在美国眼里，自由经贸活动已经越来越等同于‘与敌人做生意’。”英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫的这一判断，昭示了当前华盛顿一些人的任性妄为。一段时间以来，美国一些人在对待国际合作，尤其是处理大国关系问题上，毫无责任感和道义感。他们不断释放对抗的信号，臆想着美国可以轻易地在零和博弈中取胜。

大国关系事关世界和平稳定发展，大国肩上承担着特殊责任。几天前，习近平主席应约同美国总统特朗普通电话时说：“中美作为全球最大的两个经济体，要共同发挥引领作用，推动二十国集团大阪峰会达成积极成果，为全球市场注入信心和活力。”习近平主席的话道出了在当前国际经济形势下，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系对世界的重要意义。值得关注的是，这次通电话之后，全球市场信心大振，折射了国际社会共同期待大国合作的心愿。

“倘若美国和中国能够同心协力建设世界，而不是震撼世界，那将是何等大的成就啊！”基辛格博士道出了美中两国人民乃至国际社会的共同期待。但遗憾的是，美国一些人不懂得“建设世界”，更不珍惜中美建交40年来取得的双边合作成果，一再加征关税或以加征关税相要挟，对华挑衅行为渗透到多个领域。大国关系对国际体系影响巨大，世界对中美对抗冲突的忧虑正在加重。美国《大西洋月刊》刊文提醒道，如果美国政府一味对抗中国，欧洲国家无法同意美国的立场，势必会让美欧关系出现更多问题。不久前，新加坡总理李显龙和外长维文在不同场合指出华盛顿将中国视为必须遏制的敌手行不通，呼吁大国之间进行建设性竞争，敦促美国在制定国际规则方面给中国更大话语权，以避免一场旷日持久的冲突，让小国被迫在世界最大两个经济体之间选边站。

美国一些人扰乱、破坏国际合作秩序的兴头正盛，似乎不在意严重透支自身国际信誉，更不在乎国际社会信任与合作的基石受到侵蚀。他们信奉以极限施压的手法炫耀强权，甚至在各种不断加码的摩擦中憧憬收成。当前，世界多极化、经济全球化深入发展，各国相互联系、相互依存的格局不断深化，和平、发展、合作、共赢的时代潮流乃人心所向。在此背景下，华盛顿一些人短视的逆流而动，既不得人心，也不会得逞。

“每个伟大成就在成为现实之前，都是一种远见。”美国战略家总结中美关系发展历程，得出这个论断。此言能否警醒那些一边舞动关税大棒，一边喊着“让美国再次伟大”的人，人们拭目以待。中国处理对外关系一贯强调放眼长远。独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢，这些都是大国相处之道，也是构建新型国际关系和人类命运共同体的必然要求。中国始终秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。中方希望美方同中方相向而行，管控分歧，拓展合作，为世界提供更多稳定性和可预期性。人所共知，无论国际风云如何变幻，中国都毫不动摇地坚守合作的初心和道义的底线。

合作是大势所趋。面对治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战，中美理应相互合作，协力解决国际难题，推动完善全球治理。在去年二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会上，习近平主席曾经指出，大国互信是G20最宝贵的资产，要让互信储备保值、增值。这一深刻论断，对人们思考当前国际事务具有重要指导意义。大国互信需要不懈培育和精心呵护，互信才能互利，互利带来共赢。放眼即将举行的二十国集团领导人大阪峰会，人们期待大国为推动国际合作积极发挥建设性作用，期待峰会达成积极务实经贸成果，推动经济全球化更加开放、包容、普惠、平衡、共赢，为促进世界经济增长注入动力。

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 02 版）

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)