针对当前中美经贸摩擦，近日受邀参加中共中央对外联络部活动的外方人士在接受采访时纷纷表示赞同中方主张，支持中美通过平等对话解决问题。

6月18日，国家主席习近平在应约同美国总统特朗普通电话时强调，在经贸问题上，双方应通过平等对话解决问题，关键是要照顾彼此的合理关切。对此，莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦表示完全赞同：“我们支持中美通过平等对话解决问题，在相互尊重、平等互利基础上取得积极成果。”

“希望中美谈判的大门永远不要关上。”古斯塔瓦说，“这不仅是莫桑比克的立场，更是广大发展中国家的共同声音。中美两大经济体在国际贸易中占据重要份额，美方主动挑起的经贸摩擦，给全球经济复苏带来严峻挑战，尤其是会给包括莫桑比克在内的发展中国家本来就比较脆弱的国民经济和对外贸易带来负面影响。中美关系对于双方乃至世界而言都非常重要。”

“美国应该以更加理性的方式来处理经贸摩擦。”中国—西班牙贸易协会主席卡洛斯·维莱斯表示，美方的关税政策及其极限施压的做法，不会给美国带来真正的利益，贸易霸凌行为必将失败。

古斯塔瓦批评美方对外采取一系列单边主义和保护主义措施，将自身利益诉求强加于他国。她认为，美方应该慎重考虑种种“退群”行为及单边主义举动，以积极的态度为世界的和平与发展承担相应责任。在经济全球化的背景下，没有国家可以独立于其他国家生存，实现繁荣。

“莫桑比克坚定支持多边主义，赞赏中国为多边主义作出的重大贡献。”古斯塔瓦表示，支持多边主义并不会损害本国利益，因为多边体系有利于将各个国家团结在一起，在平等互利原则基础上，一起解决全球共同面临的问题。事实上，多边体系为世界和平与发展发挥了非常重要的作用，例如联合国和世界贸易组织等，这些多边机制理应得到尊重。

维莱斯则认为，世界面对美国的单边行径，都应该有觉醒的意识，特别是对中国和欧洲而言。美国单方面用政治和司法等手段对华为等企业进行打压，实则是为了自身的科技利益。他说，5G代表了未来科技发展的方向，中国和欧洲应该在5G的技术应用方面合作。

据中国海关总署近日发布的数据，今年前5月，中国货物贸易进出口总值12.1万亿元人民币，比去年同期增长4.1%。古斯塔瓦看好中国经济发展前景：“中国经济发展的一系列指标都呈现积极趋势，中国在国内有巨大的内需，在国际上有众多贸易伙伴。总的来说，我认为中国的经济发展状况是很健康的。”维莱斯说，西中两国合作领域十分宽广，合作潜力巨大，“我对未来西中两国间的合作充满期待”。

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 03 版）

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